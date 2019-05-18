Латвия - Россия 18 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

Хоккеисты сборной России успешно проводят матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева легко расправляется с соперниками, одержав 4 победы в 4 играх турнира. Пятая встреча в Словакии - против команды Латвии. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Латвия - Россия 18 мая 2019.

Статистика личных встреч Латвия - Россия 18 мая 2019

Россия и Латвия сыграли между собой 11 матчей. 9 побед в основное время - на счету россиян, 2 - на счету латышей. Обе они были одержаны в начале "нулевых" - на ЧМ-2000 и ЧМ-2003.

Прогнозы на матч Латвия - Россия 18 мая 2019

Сборная России, по мнению букмекеров, явный фаворит матча Латвия - Россия на ЧМ-2019 по хоккею.

Трансляция матча Латвия - Россия 18 мая 2019

Трансляция матча Латвия - Россия 18 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ в 13:15 по московскому времени.