2019-05-18T00:43:57+03:00
Спорт

Латвия - Россия 18 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 2019

Хоккей, матч Латвия - Россия. Прямая онлайн-трансляция состоится 18 мая 2019. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграет против Латвии.Россия сыграет против Латвии.Фото: REUTERS
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Хоккеисты сборной России успешно проводят матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева легко расправляется с соперниками, одержав 4 победы в 4 играх турнира. Пятая встреча в Словакии - против команды Латвии. "КП" рассказывает о главных моментах матча ЧМХ-2019 по хоккею Латвия - Россия 18 мая 2019.

Статистика личных встреч Латвия - Россия 18 мая 2019

Россия и Латвия сыграли между собой 11 матчей. 9 побед в основное время - на счету россиян, 2 - на счету латышей. Обе они были одержаны в начале "нулевых" - на ЧМ-2000 и ЧМ-2003.

Прогнозы на матч Латвия - Россия 18 мая 2019

Сборная России, по мнению букмекеров, явный фаворит матча Латвия - Россия на ЧМ-2019 по хоккею.

Трансляция матча Латвия - Россия 18 мая 2019

Трансляция матча Латвия - Россия 18 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ в 13:15 по московскому времени.

Латвия - Россия 18 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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