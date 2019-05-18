Хорошо выпивший телеведущий одним словом объяснил, насколько неважной будет завтрашняя погода

- Так, девушка, мне виски двести граммов и стейк среднепрожаренный. И не торопитесь, кредит еще не одобрили

* * *

- Мама, помнишь ту китайскую вазу из фарфора, - спрашивает дочь, - которая передается у нас по наследству из поколения в поколение уже двести лет?

- Конечно, помню. А что?

- Да ничего. Просто мое поколение прервало эту традицию.

* * *

Из-за массовых сокращений в сфере здравоохранения в нашей поликлинике теперь принимает ухо-горло-глазо-сердце-почка-нерво-зубо-нос.

* * *

- Вы же все получили премию!

- Да, ноль процентов...

- Но ведь получили же!

* * *

Мужик - друзьям (грустно):

- Меня эти мартовские коты задолбали! Мяу да мяу... Я на них уже собаку выпускал...

- И что коты?!

- Да что коты... Щенки никому не нужны?

* * *

В малообеспеченной семье во время ссоры мнут одноразовую посуду.

* * *

На телевидении.

- У нас в гостях заслуженный морж страны. Расскажите, как вы впервые оказались в проруби?

- Да так же, как и все: решил сократить путь...

* * *

Девочки! Хочу с парнем провести праздники где-то в теплой стране у моря. Посоветуйте, пожалуйста, парня.

* * *

- Что это у тебя с глазом случилось?

- Да вот, с соседом подрался.

- Но ведь ты, вроде, сильнее него, накостылял бы ему!

- Да, но у меня были заняты руки.

- Чем?

- У меня в руках была грудь его жены. Вещь, несомненно, приятная, но в драке совершенно бесполезная.