Хорошо выпивший телеведущий одним словом объяснил, насколько неважной будет завтрашняя погода
- Так, девушка, мне виски двести граммов и стейк среднепрожаренный. И не торопитесь, кредит еще не одобрили
* * *
- Мама, помнишь ту китайскую вазу из фарфора, - спрашивает дочь, - которая передается у нас по наследству из поколения в поколение уже двести лет?
- Конечно, помню. А что?
- Да ничего. Просто мое поколение прервало эту традицию.
* * *
Из-за массовых сокращений в сфере здравоохранения в нашей поликлинике теперь принимает ухо-горло-глазо-сердце-почка-нерво-зубо-нос.
* * *
- Вы же все получили премию!
- Да, ноль процентов...
- Но ведь получили же!
* * *
Мужик - друзьям (грустно):
- Меня эти мартовские коты задолбали! Мяу да мяу... Я на них уже собаку выпускал...
- И что коты?!
- Да что коты... Щенки никому не нужны?
* * *
В малообеспеченной семье во время ссоры мнут одноразовую посуду.
* * *
На телевидении.
- У нас в гостях заслуженный морж страны. Расскажите, как вы впервые оказались в проруби?
- Да так же, как и все: решил сократить путь...
* * *
Девочки! Хочу с парнем провести праздники где-то в теплой стране у моря. Посоветуйте, пожалуйста, парня.
* * *
- Что это у тебя с глазом случилось?
- Да вот, с соседом подрался.
- Но ведь ты, вроде, сильнее него, накостылял бы ему!
- Да, но у меня были заняты руки.
- Чем?
- У меня в руках была грудь его жены. Вещь, несомненно, приятная, но в драке совершенно бесполезная.
ИСТОЧНИК KP.RU