2019-05-18T00:26:11+03:00
Спорт

Баскетболисты ЦСКА победили "Реал" и вышли в финал Евролиги 2018/2019

В решающем поединке послезавтра армейцы сыграют против клуба "Анадолу Эфес"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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ЦСКА - в финале Евролиги впервые с весны 2016 года.ЦСКА - в финале Евролиги впервые с весны 2016 года.Фото: REUTERS
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В испанском городе Витория вечером в пятницу, 17 мая, был сыгран второй полуфинал баскетбольной Евролиги - наш ЦСКА рубился против мадридского "Реала". Долгие три года московские баскетболисты не могли добраться до финального матча главного европейского турнира. И вот - наконец-то перешли этот барьер в невероятном поединке против грозных испанцев.

Почти весь матч российский клуб догонял "Реал" в счете и в конце смог вырваться вперед на несколько очков - за минуту до конца поединка на табло горели 87:85 в пользу ЦСКА. Испанцы принялись раз за разом фолить, сбивая нашим темп и пытаясь всеми силами нагнать москвичей. Но ничего не вышло - ЦСКА победил в невероятно красочной игре со счетом 95:90. Самые результативные игроки у ЦСКА - де Коло и Серхио Родриге, набравшие по 23 очка, еще 18 баллов - у Уилла Клайберна.

Баскетболист ЦСКА Отелло Хантер. Фото: REUTERS

Баскетболист ЦСКА Отелло Хантер.Фото: REUTERS

И теперь завтра, 19 мая, сыграет в финале Евролиги этого сезона против клуба "Анадолу Эфес". Ранее этот клуб победил "Фенербахче" со счетом 92:73 в первом полуфинале турнира.

Последний раз ЦСКА играл в финале Евролиги и одержал там победу в мае 2016 года. Тогда со счетом 101:96 был повержен турецкий "Фенербахче". И после этого - две неудачи в полуфиналах и третье и четвертое место в последующих розыгрышах турнира.

За всю свою историю ЦСКА выигрывал трижды Евролигу - в 2006, 2008 и 2016 годах. 19 мая у армейцев появится шанс в четвертый раз выиграть главный турнир европейского баскетбола.

Главный тренер ЦСКА Итудис. Фото: REUTERS

Главный тренер ЦСКА Итудис.Фото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

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