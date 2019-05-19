Неудобно получилось: Бывшая и нынешняя девушки Ди Каприо столкнулись на Каннском фестивале

В свои 44 года Леонардо Ди Каприо – самый завидный холостяк Голливуда. Ветреный сердцеед меняет девушек, как перчатки. Все его пассии – непременно красавицы и обязательно модели. Неудивительно, что время от времени они оказываются вместе в одном и том же месте. Например, на Каннском фестивале. Минувшим вечером на красной дорожке Канн столкнулись сразу две зазнобы Лео: нынешняя Камила Морроне и бывшая Тони Гаррн. Неудобненько получилось, что тут скажешь.

Красавицы появились на премьере фильма «Лучшие годы нашей жизни» режиссера Клода Лелуша. Немецкая модель Тони Гаррн выбрала для премьеры роскошное шелковое платье модного дома Ralph and Russo. 26-летняя манекенщица кокетничала перед фотографами, поигрывая своими длинными ногами, эффектно смотревшимися в разрезе юбки.

Тони Гаррн на премьере фильма «Лучшие годы нашей жизни».

21-летняя американка Камила Морроне вышла на красную дорожку в блестящем наряде с глубоким декольте. Камила – фотомодель, снимающаяся для рекламы нижнего белья и купальников. Неудивительно, что ей захотелось показать свои прелести в наиболее выгодном ракурсе.

Оказавшись вместе на красной дорожке, Тони и ее счастливая соперница сделали вид, что они не замечают друг друга. Профессиональный этикет предписывает забыть об эмоциях во время работы (а Каннский фестиваль для обеих – это именно работа, а не удовольствие), и девушки справились с этой проблемой блесяще. К слову, сам виновник происшествия Леонардо Ди Каприо вскоре тоже будет здесь. Cамой ожидаемой премьерой Канн называют новый фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На его показе 21 мая появятся исполнители главных ролей Брэд Питт, Леонадро Ди Каприо, Марго Робби и, конечно, сам Тарантино. Возможно, сопровождать Лео будет именно Камила.

Нынешняя девушка Ди Каприо - Камила Морроне.Фото: REUTERS

С немецкой моделью Тони Гаррн Ди Каприо встречался с 2013 по 2014 годы. Затем пара рассталась, но неожиданно воссоединилась в 2017-м. Правда, ненадолго: ветреный Лео снова ускользнул из сетей блондинки.

С Камилой Морроне Леонардо Ди Каприо закрутил роман в конце 2017 года. Экзотическая красавица с американо-аргентинскими корнями идеально вписывается в стандарты Лео: на 20 лет младше, модель и начинающая актриса. А еще она – падчерица мэтра киноэкрана Аль Пачино. Такой девушке так просто не скажешь «извини, детка, давай разбежимся» - а вдруг влиятельный отчим осерчает?

26-летняя манекенщица кокетничала перед фотографами, поигрывая своими длинными ногами, эффектно сомтревшимися в разрезе юбки.Фото: REUTERS

Камила родилась в Аргентине, но ее родители довольно быстро перебрались в США. Ее мать и отец были моделями и благодаря эффектной внешности не сидели без работы – родители девочки снимались в рекламе и в сериалах. Супруги развелись, а спустя год мать Камилы Люсия познакомилась с Аль Пачино. Ей тогда было 30, голливудскому небожителю – 66, но любви, как известно, все возрасты покорны. Пара вместе уже 10 лет, и хотя скреплять отношения узами брака Аль Пачино, похоже, не торопится, он вполне счастлив со своей Люсией. К слову, актер ни разу не был официально женат, хотя у него есть трое взрослых детей. Камилу Аль Пачино воспитывал с десятилетнего возраста. Неудивительно, что сейчас Камила пробует свои силы не только в модных фотосессиях, но и на съемочной площадке.

Камиле 21 год, она на 33 года младше Лео.Фото: REUTERS

Поговаривают, что Лео строит на девушку серьезные планы и даже собирается на ней жениться. Но не будем торопиться – так западные таблоиды писали про каждую пассию Ди Каприо. Но ни одной из красавиц пока так и не удалось довести его до алтаря.