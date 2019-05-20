Вратарь сборной России по хоккею объяснил, почему снял шлем во время игры на чемпионате мира
Сборная России выиграла шестой матч подряд на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Наша команда победила со счетом 3:0 команду Швейцарии. И у нас "на ноль" отыграл вратарь Александр Георгиев, который в НХЛ выступает за "Нью-Йорк Рейнджерс".
- Очень приятно выиграть и не пропустить. Это больше заслуга ребят, они мне помогали. Победили, и это главное, - говорит после матча Георгиев.
Характеризуя саму игру, наш голкипер сказал, что встреча выдалась напряженной. А россиянам повезло в том плане, что удалось быстро открыть счет в поединке.
- Была упорная борьба. Да, схватили удаления, но, тем не менее, здорово, что выстояли. У соперника тоже были шансы, парни перетерпели. Мы удачно открыли счёт, забросили быструю шайбу, это помогло.
Встреча была жесткой и было много стычек по ходу поединка России против Швейцарии. Но это - эмоции, отмечает Георгиев:
- Каждая команда настраивается на нас особенно, по боевому. Но все ребята в команде к этому готовы. Бывает, что эмоции перехлёстывают, это хоккей.
Главный же вопрос - Георгиев пояснил, что произошло в конце поединка. Наш вратарь прямо по ходу встречи, не в момент остановки, снял шлем и получил за это двухминутное удаление, которое, естественно, за него отбыл полевой игрок. Александр пояснил ситуацию:
- Мне попали в шлем, из него отлетели заклепки. Я пытался обратить внимание судьи на то, что не могу продолжать игру. Пришлось снять маску. Рефери меня не услышал, и дал удаление. Ничего страшного — ребята выстояли и справились хорошо.
Как сказал сам Георгиев, он готов был играть даже без шлема, хотя осознавал всю опасность этого шага:
- Я знал, что это опасно. Один удар, и непонятно, что могло произойти. Конечно, это был риск.
После этой победы сборная России уверенно возглавляет свою группу на ЧМ-2019 по хоккею. И уже завтра, 21 мая, россиянам предстоит последний матч группового турнира. В 21:15 команда Ильи Воробьева проведет встречу против действующих чемпионов мира - команды Швеции. Это будет битва за первое место в группе.
19.05.2019 Швейцария - Россия - 0:3. Все голы. ЧМ-2019.
ИСТОЧНИК KP.RU