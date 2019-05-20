2019-05-20T07:49:12+03:00
Спорт

Вратарь сборной России по хоккею объяснил, почему снял шлем во время игры на чемпионате мира

Александр Георгиев получил удаление после того, как у него возникли проблемы с защитой [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Георгиев отыграл "на ноль" на ЧМ-2019 по хоккею в поединке против Швейцарии.Александр Георгиев отыграл "на ноль" на ЧМ-2019 по хоккею в поединке против Швейцарии.Фото: REUTERS
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Сборная России выиграла шестой матч подряд на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Наша команда победила со счетом 3:0 команду Швейцарии. И у нас "на ноль" отыграл вратарь Александр Георгиев, который в НХЛ выступает за "Нью-Йорк Рейнджерс".

- Очень приятно выиграть и не пропустить. Это больше заслуга ребят, они мне помогали. Победили, и это главное, - говорит после матча Георгиев.

Характеризуя саму игру, наш голкипер сказал, что встреча выдалась напряженной. А россиянам повезло в том плане, что удалось быстро открыть счет в поединке.

- Была упорная борьба. Да, схватили удаления, но, тем не менее, здорово, что выстояли. У соперника тоже были шансы, парни перетерпели. Мы удачно открыли счёт, забросили быструю шайбу, это помогло.

Встреча была жесткой и было много стычек по ходу поединка России против Швейцарии. Но это - эмоции, отмечает Георгиев:

- Каждая команда настраивается на нас особенно, по боевому. Но все ребята в команде к этому готовы. Бывает, что эмоции перехлёстывают, это хоккей.

Главный же вопрос - Георгиев пояснил, что произошло в конце поединка. Наш вратарь прямо по ходу встречи, не в момент остановки, снял шлем и получил за это двухминутное удаление, которое, естественно, за него отбыл полевой игрок. Александр пояснил ситуацию:

- Мне попали в шлем, из него отлетели заклепки. Я пытался обратить внимание судьи на то, что не могу продолжать игру. Пришлось снять маску. Рефери меня не услышал, и дал удаление. Ничего страшного — ребята выстояли и справились хорошо.

Как сказал сам Георгиев, он готов был играть даже без шлема, хотя осознавал всю опасность этого шага:

- Я знал, что это опасно. Один удар, и непонятно, что могло произойти. Конечно, это был риск.

После этой победы сборная России уверенно возглавляет свою группу на ЧМ-2019 по хоккею. И уже завтра, 21 мая, россиянам предстоит последний матч группового турнира. В 21:15 команда Ильи Воробьева проведет встречу против действующих чемпионов мира - команды Швеции. Это будет битва за первое место в группе.

19.05.2019 Швейцария - Россия - 0:3. Все голы. ЧМ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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