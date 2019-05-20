Евгений Кузнецов: "Лучший подарок на день рождения - это победа"

Напарник Александра Овечкина по сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" форвард Евгений Кузнецов в день матча против Швейцарии праздновал день рождения. Нападающему исполнилось 27 лет. И для него хорошим подарком стала победа на чемпионате мира 2019 в Братиславе над хорошим соперником со счетом 3:0 - об этом сказал сам Кузнецов после игры в Словакии:

- Сегодня больше внимания, чем обычно — постоянные поздравления, сообщения по телефону, звонки. Не все понимают, что важная игра, - говорит Евгений, подмечая - немного волнительно было.

Как сказал сам Кузнецов, у него не получилось ответить всем на поздравления:

- Наверное, кто-то обиделся на меня за то, что не ответил. Поэтому всем хочу сказать спасибо за поздравления. А лучший подарок — победа и ноль пропущенных шайб.

Евгений Кузнецов признался, что остался доволен командными действиями сборной России в матче против команды Швейцарии. Наши выиграли 3:0, забросив по шайбе в каждом из трех периодов встречи:

- Конечно. Особенно тем, как сыграли «четыре на пять», не пропустили в меньшинстве. Те из ребят, кто выходил на лёд в численном меньшинстве, проявили отвагу.

Последняя игра у сборной России на групповом этапе чемпионата мира по хоккею 2019 пройдет 21 мая. Наши сыграют против Швеции, поединок начнется в 21:15 по московскому времени.