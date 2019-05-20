2019-05-20T11:17:55+03:00
Политика

Дмитрий Гордон: Инаугурация - рабочая. Но, как всегда, гимн исполнил хор имени Веревки

Об этом известный украинский журналист и политик, в интервью которому Зеленский впервые заявил, что идёт в президенты, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Дмитрий Гордон.Дмитрий Гордон.Фото: Личный архив
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- Дмитрий, вы сейчас на инаугурации президента Украины?

- Нет, я у телевизора, чтобы красиво посмотреть действо.

- А почему вас не пригласили? Вы же были первый журналист, в интервью которому пан Зеленский сказал, что он идет в президенты?

- Дело в том: что он отменил традиционный банкет после инаугурации, потому что в стране война и стране не до банкетов. Я думаю, он правильно это сделал...

Исполнение гимна Украины в стенах Верховной Рады.

- А Гордон только на банкеты ходит?

- Нет, конечно! Но зачем сейчас идти в Верховную Раду, там будет очень много людей, я лучше по телевизору посмотрю. А затем будет прием национальных делегаций и дипломатов. Все. Дальше Зеленский пойдет на работу.

- Понял. Вам удалось увидеть Владимира Александровича в эти дни перед инаугурацией?

- Я считаю, сейчас не надо его отвлекать от важных дел, которые ему предстоят. И, насколько я знаю, у него сейчас встреч практически нет. Он готовится к работе.

- А с господином Коломойским вы общались в эти дни?

- Мы созванивались с ним буквально в ночь его прилета на родину.

- Он пойдет сегодня на торжественное вступление в должность Владимира Зеленского?

- Думаю, что нет.

Владимир Зеленский принимает присягу президента Украины.

- А кто ж там был? Коломойского не был, Гордона не было…

- Там были депутаты Верховной Рады, экс-президенты Украины за исключением Януковича, родители Владимира Зеленского, супруга его и журналисты на балконах. И хор имени Веревки, который традиционно исполнил гимн. Верховная Рада не рассчитана на большое количество людей.

- Вы планируете встречу с президентом в ближайшее время, или он - планирует?

- Я думаю, ему надо дать возможность спокойно сформировать команду и начать работу. Я думаю, сейчас и ему не до встречи, и мне не стоит его беспокоить. Пусть начнет работать, мы будем внимательно следить за его первыми шагами.

- Гордон понимает, что это он привел Зеленского к власти?

- Ни в коем случае! Зеленского привел к власти украинский народ.

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

КАК ЭТО БЫЛО

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады

Такое заявление было сделано на церемонии инаугурации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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