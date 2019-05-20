Вадим Карасёв - из Киева: Теперь начнётся война нового Зеленского со старым парламентом. Победит президент

- Вадим Юрьевич, как вы оцениваете саму инаугурацию? И - первые шаги нового президента Украины.

- Она была показательно антиэлитной. Против истеблишмента. И - была подчёркнута близость к народу - то, что президент с самого начала -,президент народа, а не президент элиты. Это первое, если по сути.

За всеми словесными упражнениями все-таки просматривается нацеленность на то, чтобы выйти из войны. Добиться мира. «Мы не начинали эту войну». Правильно он сказал, да? «Но заканчивать эту войну будем мы».

И третий момент. Если визуально, это напоминало продолжение художественного фильма «Слуга народа». Помните, есть такой эпизод, где он расстреливает парламент. Фактически он его…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709829" frameborder="0"></iframe> Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

- Это было в предвыборном ролике Зеленского...

- А вот сейчас он его расстрелял, этот парламент, словесно. Политический расстрел, объявив в конце о досрочном роспуске.

- И чего еще ждать от пана Володимира? Внутри Украины ...

- Я думаю, ждать войны. Кто кого. Как Зеленский добьется досрочного роспуска Верховной Рады? Не так это просто. Есть юридическая процедура. Не исключаю, что указ будет оспорен членами Конституционного суда, не все готовы сейчас к выборам. Но с самого начала Зеленский хочет показать, что, первое, он будет придерживаться пожеланий простых людей, тех, кто его избрал. Это 73% во втором туре.

Во-вторых, идти на уступки элитам, по крайней мере, в ближайшее время он не будет. И в третьих, его задача – переломить ситуация в свою пользу. Получить всю полноту власти. Поэтому сейчас начнется политическая и институциональная война между новым президентом и старым парламентом. Потому что на кону президентство Зеленского. Его успешность либо не успешность.

- И завершающий вопрос. Что будет с Донбассом?

- Я думаю, что в Донбассе в октябре 20-го года пройдут местные выборы - в местные органы власти. По законодательству Украины. Будут возвращаться. Донбасс - в Украину.

- А как он может возвратиться, если там Порошенко…

- А уже Порошенко нет.

- Он уничтожил там столько людей. Вы думаете…

- Минские соглашения-то есть. Я думаю, это зависит от России. Про интеграцию - вопрос другой. На каких условиях - автономизация, федерализация, регионализация. Вопрос в принципе. Будут реализованы минские соглашения или нет. Поэтому, мне кажется, что Зеленский настроен на это.

- У вас какой прогноз: кто победит? Новый Зеленский или старый парламент?

- Думаю, новый Зеленский. Новое всегда побеждает старое. Как правило. И так хотят люди пока.

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