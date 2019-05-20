2019-05-20T12:48:27+03:00
Политика

Вадим Карасёв - из Киева: Теперь начнётся война нового Зеленского со старым парламентом. Победит президент

Об этом известный украинский политолог заявил в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Владимир Зеленский во время выступления в Раде.Владимир Зеленский во время выступления в Раде.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

- Вадим Юрьевич, как вы оцениваете саму инаугурацию? И - первые шаги нового президента Украины.

- Она была показательно антиэлитной. Против истеблишмента. И - была подчёркнута близость к народу - то, что президент с самого начала -,президент народа, а не президент элиты. Это первое, если по сути.

За всеми словесными упражнениями все-таки просматривается нацеленность на то, чтобы выйти из войны. Добиться мира. «Мы не начинали эту войну». Правильно он сказал, да? «Но заканчивать эту войну будем мы».

И третий момент. Если визуально, это напоминало продолжение художественного фильма «Слуга народа». Помните, есть такой эпизод, где он расстреливает парламент. Фактически он его…

Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

- Это было в предвыборном ролике Зеленского...

- А вот сейчас он его расстрелял, этот парламент, словесно. Политический расстрел, объявив в конце о досрочном роспуске.

- И чего еще ждать от пана Володимира? Внутри Украины ...

- Я думаю, ждать войны. Кто кого. Как Зеленский добьется досрочного роспуска Верховной Рады? Не так это просто. Есть юридическая процедура. Не исключаю, что указ будет оспорен членами Конституционного суда, не все готовы сейчас к выборам. Но с самого начала Зеленский хочет показать, что, первое, он будет придерживаться пожеланий простых людей, тех, кто его избрал. Это 73% во втором туре.

Во-вторых, идти на уступки элитам, по крайней мере, в ближайшее время он не будет. И в третьих, его задача – переломить ситуация в свою пользу. Получить всю полноту власти. Поэтому сейчас начнется политическая и институциональная война между новым президентом и старым парламентом. Потому что на кону президентство Зеленского. Его успешность либо не успешность.

- И завершающий вопрос. Что будет с Донбассом?

- Я думаю, что в Донбассе в октябре 20-го года пройдут местные выборы - в местные органы власти. По законодательству Украины. Будут возвращаться. Донбасс - в Украину.

- А как он может возвратиться, если там Порошенко…

- А уже Порошенко нет.

- Он уничтожил там столько людей. Вы думаете…

- Минские соглашения-то есть. Я думаю, это зависит от России. Про интеграцию - вопрос другой. На каких условиях - автономизация, федерализация, регионализация. Вопрос в принципе. Будут реализованы минские соглашения или нет. Поэтому, мне кажется, что Зеленский настроен на это.

- У вас какой прогноз: кто победит? Новый Зеленский или старый парламент?

- Думаю, новый Зеленский. Новое всегда побеждает старое. Как правило. И так хотят люди пока.

В ТЕМУ

Зеленский пообещал вернуть Крым с Донбассом и распустил Верховную Раду

Как Владимир Александрович сыграл главную роль в своей жизни на инаугурации президента (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Родион Мирошник: Надеюсь, 22 мая в Минске украинская делегация вспомнит слова Зеленского про диалог
Официальный представитель ЛНР в рабочей группе на минских переговорах по Донбассу, советник главы Луганской народной республики прокомментировал «КП» позицию нового президента незалежной по «войне и миру» [видео]
Киевский политолог: Этот «Народный фронт» задолбал украинского избирателя и опять устроил цирк!
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал «КП» демарш в Верховной раде, который может помешать Зеленскому ее распустить [видео]
Новости 24
Министр обороны Украины подал рапорт об отставке
Три человека погибли в результате обрушения крыши бара в Китае
Глава отдела полиции в Чехове задержан по подозрению в мошенничестве
Кремль: Путин поздравит Зеленского не с инаугурацией, а с успехами в урегулировании в Донбассе
Прокуратура Турции выдала ордер на задержание 249 сотрудников МИД
Швеция запросила ордер на арест Ассанжа
Килиан Мбаппе намекнул на возможный уход из ПСЖ
Виталий Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
Лучшие корпоративные кейсы бизнес-образования на III Конференции “Эффективное образование будущего”
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
На западе Канады вспыхнули лесные пожары: власти эвакуируют людей
Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады
Зеленский вступил в должность президента Украины
Зеленский пришел на инаугурацию пешком
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за ее отношение к России
Глава СБУ подал в отставку
Европейский вещательный союз не будет аннулировать итоги "Евровидения"
Трамп заявил, что американские компании покидают Китай
HBO завершил показ сериала "Игра престолов"
В результате бунта в колонии в Таджикистане погибли 32 человека
В Рособрнадзоре рассказали, как изменятся правила сдачи ЕГЭ в 2019 году
Вслед за Google несколько IT-компаний приостановили бизнес с Huawei
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке
В Верховной раде заявили, что МВФ принес экономике Украины лишь убытки
Шварценеггер не станет выдвигать обвинения против фаната, напавшего на него в ЮАР
Порошенко рассказал, что стало самым обидным за годы президентства
Погода в Москве на 20 мая 2019 года: тепло и без осадков