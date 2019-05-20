2019-05-20T13:31:29+03:00
В мире

В Госдуме предложили ответить Вашингтону "списком Терека"

И помочь деньгами арестованной Бутиной [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал собрать средства для Марии Бутиной, отбывающей 18-месячный срок в американской тюрьме. В минувшие выходные россиянка, которую США обвиняют в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, записала видеообращение из камеры с просьбой пожертвовать ей деньги для оплаты адвокатов - ее семья с такими тратами не справляется.

-Ей необходима помощь для оплаты адвокатов, чтобы подать апелляцию на абсолютно несправедливый приговор. Как глава крупнейшей неправительственной правозащитной организации - Российского фонда мира - обещаю не оставить соотечественницу в беде. Мы обязательно найдем возможность собрать средства для Бутиной, - написал депутат у себя в соцсетях.

И также предложил ответить Вашингтону на расширение "списка Магнитского". На днях минфин США, напомним, ввел, в частности, санкции против чеченского отряда спецназначения "Терек".

- Русофобский и противоправный шаг, который, однако, заставил меня вспомнить о принятом в 2012 российском законодательном ответе на Акт Магнитского. Закон этот дает право, в том числе членам обеих палат Федерального Собрания, предлагать МИД РФ включать в "черные списки" граждан США, виновных в нарушении основополагающих прав россиян, а также цитирую: "причастных к похищению и незаконному лишению свободы граждан РФ, вынесших необоснованные и несправедливые приговоры и осуществляющих необоснованное юридическое преследование граждан РФ". В свете происходящего готов предложить включить в наш ответный "список Терека" виновных и причастных к издевательствам и судебной расправе над Бутиной, - заключил парламентарий.

Сама Бутина для всех неравнодушных к ее судьбе оставила реквизиты по ссылке.

Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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