2019-05-20T13:51:58+03:00
В мире

Каждый восьмой кандидат в Европарламент от Финляндии обвинялся в уголовном преступлении

Семнадцать человек из них считаются рецидивистами
Алексей ВАРЕНОВ
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Каждый восьмой кандидат в Европарламент от Финляндии обвинялся в уголовном преступлении.Каждый восьмой кандидат в Европарламент от Финляндии обвинялся в уголовном преступлении.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В предстоящие выходные Финляндия, как остальные страны Евросоюза, будут выбирать депутатов Европарламента. Выборы прямые, право голоса имеют граждане Суоми и других государств ЕС, проживающие в Финляндии. В этом году северная страна может претендовать на 13 депутатских мандатов. Или 14, если Брексит наконец состоится и национальные квоты будут пересчитаны.

Любопытную статистику приводит ведущая финская ежедневная газета "Хельсингин Саномат": 33 кандидата из 269 за последние 15 лет обвинялись в совершении преступлений (суммарно по 67 эпизодам). Один потенциальный народный избранник представал перед судом 8 раз, 16 человек - более одного раза. Большинство из них - мужчины (27 человек).

Межпартийные различия проявляются не только в предвыборных программах: среди правой популистской партии "Истинных финнов" обвинения предъявлялись четверти кандидатов, в то время как баллотирующиеся в Европарламент "зеленые" и представители Шведской народной партии чисты перед законом поголовно.

Впрочем, как отмечает газета, предъявление обвинений еще не означает виновность. С другой стороны, подсудимый в Финляндии получает обвинительный приговор в 95 процентах случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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