Битва за Севастополь, а не Вестерос: что россияне смотрели в начале мая

В период длинных майских выходных особой популярностью у зрителей онлайн-кинотеатра пользовались сериалы – их аудитория выросла на 30% по сравнению со второй половиной апреля 2019 года. Повышенный интерес к этому жанру показали все крупные города, но особенной популярностью сериалы пользовались у жителей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.

Самым востребованным шоу стал финальный сезон «Игры престолов» - только в период с 1 по 15 мая главное фэнтези последних лет посмотрело 8% всей аудитории онлайн-кинотеатра. Ранее такого высокого показателя удалось достичь только третьему сезону остросюжетного криминального сериала «Мажор». По мере выхода новых серий «Игры престолов» рос и зрительский аппетит к этому сериалу: в день выхода первой серии 16 апреля премьерный эпизод посмотрело около 170 000 человек, второй – более 190 000, третий и четвертый – более 250 000 человек, к пятому эпизоду в день появления на ivi 14 мая к его просмотру подключилось уже более 260 000 зрителей. Притом исследование показало, что многие зрители проявили терпение и оттягивали просмотр «Игры престолов» до выхода более поздних серий, чтобы насладиться несколькими эпизодами сразу. Самой пересматриваемой серией саги стала вторая (осторожно, спойлер!): именно в ней происходит запоминающаяся постельная сцена Арьи Старк (Мейси Уильямс) и Джендри Баратеона (Джо Демпси).

Однако не все жители России наблюдают за ходом заключительного сезона. Волгоград оказался среди всех городов-миллионников, жители которого отдали предпочтение не эпичному сражению за Железный трон, а фильмам и сериалам о Великой Отечественной войне. Сериалом, побившим рекорд «Игры престолов» по уникальным смотрящим пользователям, стал «СМЕРШ» - многосерийный шпионский боевик о противостоянии секретной разведслужбы СССР и Третьего Рейха в годы Великой Отечественной войны. Он обходит заключительный сезон фэнтези-саги по просмотрам в Волгограде на 20%. С небольшим отрывом боевик также лидирует в Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде.

Если на первых майских праздниках зрители активно смотрели сериалы, то на вторых - пользователи iviотдали предпочтение военным фильмам. Бум, очевидно, приходится на 9 мая – в этот день просмотры фильмов военной тематики выросли в 2 раза по сравнению со среднегодовой отметкой. В топ фильмов вошли как новые драмы «Т-34», «Битва за Севастополь», «28 панфиловцев», «Единичка», «Сталинград», так и классические шедевры кинематографа – «Битва за Москву», «А зори здесь тихие…», «Они сражались за Родину».