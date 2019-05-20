Звезды «Людей Икс» полюбили московское метро и Красную площадь после заката

Шотландец Джеймс МакЭвой к своим сорока годам успел сняться в трех десятках фильмов, самые известные из них - «Хроники Нарнии», «Особо опасен» Тимура Бекмамбетова, костюмная драма «Искупление», триллеры М. Найта Шьямалана «Сплит» и «Стекло» (где он играл маньяка, в сознании которого умещались двадцать с лишним отдельных неприятных личностей). А еще МакЭвой уже много лет играет профессора Чарлза Ксавье в киносериале «Люди Икс». Он изображал его в «Первом классе», в «Днях минувшего будущего», в «Апокалипсисе» и в новом фильме «Темный Феникс», который выйдет в российский прокат 6 июня. Компанию МакЭвою на экране составит номинантка на «Оскара» Джессика Честейн («Марсианин», «Интерстеллар», «Древо жизни»). Кстати, уже в сентябре выйдет еще один фильм с обоими актерами в главных ролях - «Оно-2», продолжение одного из самых кассовых фильмов ужасов в истории, снятого по роману Стивена Кинга.

Актер Джеймс МакЭвой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А пока Джеймс и Джессика разъезжают по миру, рекламируя «Темного Феникса». В Москве оба оказались впервые. Естественно, первый же вопрос, заданный на пресс-конференции, был о том, что в российской столице им понравилось больше всего. Честейн сообщила, что сразу пошла смотреть метро (которое оказалось самым красивым изо всех, что она видела в жизни) и покупать сувениры. МакЭвой - что поздно вечером после прилета погулял по Красной площади, которая была почти пуста («вся принадлежала мне»), и у него дыхание перехватывало от восторга.

Джессика Честейн.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Был задан, конечно, и вопрос об интересных случаях на съемках. «Темный Феникс», переполненный спецэффектами, снимался в основном на фоне зеленого экрана (куда потом на компьютере пририсовывали всякие взрывы и чудеса). МакЭвоя в какой-то момент подвесили на канатах за руки, ноги и спину на фоне этого экрана, как марионетку - и Джессика Честейн решила, что будет очень смешно в таком состоянии им управлять: встала за специальный пульт, включила «Макарену» и начала дергать за веревочки…

«Люди Икс: Темный Феникс» основаны на комиксах издательства Marvel. Многие, особенно в чопорной России, считают комиксы не литературой, а каким-то окололитературным мусором. С чем сценарист, продюсер и режиссер «Феникса» Саймон Кинберг (он тоже присутствовал на пресс-конференции) решительно не согласен. «Марк Твен и Чарльз Диккенс занимались именно популярной литературой. Сейчас мы считаем их романы бессмертной классикой. В наше время самое популярное чтение - комиксы, и я совсем не исключаю, что через сто лет мы будем и на них смотреть, как на Твена с Диккенсом!»

«Люди Икс: Темный Феникс» основаны на комиксах издательства Marvel.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, мимо Джессики Честейн популярность бумажных комиксов, похоже, прошла - по ее признанию, она впервые соприкоснулась с ними, только посмотрев самых первых «Людей Икс», вышедших в 2000 году. И более всего ее впечатлил Росомаха - Хью Джекман показался 23-летней девушке необыкновенно привлекательным.