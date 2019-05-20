Помощника прокурора Бутырского района Москвы убили «охотники за геями»

Убийство 23-летнего помощника прокуратора Бутырского района Москвы, Дмитрия Некрасова, до сих пор официально не комментируют ни в полиции, ни в Следственном комитете. Оно и понятно - обстоятельства его гибели достаточно щепетильны. Сейчас совершенно точно можно сказать, что именно они стали мотивом преступления.

Напомним, Дмитрий Некрасов был найден мертвым в съемной квартире в субботу 11 мая. Молодой человек был жестоко избит, а потом задушен собственным галстуком. В квартире криминалисты обнаружили целую коллекцию сексуальных игрушек, а в телефоне Некрасова нашли аккаунт сайта гей-знакомств. Именно он и вывел на след преступников.

Под подозрение попали 22-летние приятели Максим Лунегов и Андрей Глухих. В понедельник, 27 мая, им было предъявлено обвинение.

Максим Лунегов (слева) и Андрей Глухих (справа) обвиняются в убийстве Дмитрия Некрасова.

- Они познакомились с жертвой на сайте и договорились о встрече в его квартире. При этом после убийства из квартиры похитили личные вещи жертвы: одежду, технику и алкогольные напитки, - сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах.

Сейчас подозреваемые дают показания. По их версии, убивать Некрасова они не планировали и лишь хотели проучить его за нетрадиционную сексуальную ориентацию. Было ли убийство умышленным или нет, разбираются следователи. Они настаивают на аресте обоих приятелей. Кроме того, сейчас отрабатывается их причастность к другим похожим преступлениям.

Как удалось выяснить "КП", погибший и раньше знакомился с мужчинами именно на этом сайте. Свидетелем по делу проходит 24-летний гражданин Узбекистана Роман Ишмауров. В квартире сотрудника прокуратуры молодой человек прожил полгода.

- Мы расстались из-за его любви к БДСМ. Мне известно, что он проходил лечение у психолога, - дал показания Ишмауров.

По словам соседей, из квартиры Некрасова часто доносился шум, но в полицию никто не жаловался. Крики соседи слышали и в день убийства, но в службу спасения никто их них так и не позвонил. Тело погибшего нашли только спустя сутки.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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