Анна Герман, экс-пресс-секретарь Януковича: Думаю, Виктору Фёдоровичу понравился тон выступления Владимира Зеленского. Другое дело - как он будет добиваться своих целей

- Анна, Виктор Янукович был единственный из бывших президентов Украины, которого - по понятным причинам - не позвали на инаугурацию Зеленского. Как вы думаете, он смотрел это действо?

- Я думаю, что смотрел. Конечно.

- У вас точной информации нет?

- Нет. Но я думаю, что смотрел. Он же имеет отношение к этой стране.

- Как он реагировал на все это, как выдумаете?

- Мне трудно сказать. Я думаю, вы там ближе. Вам легче связаться и спросить.

- Вы шефа-то знаете хорошо же.

- Я думаю, что ему понравился тон нового президента. И то, что Зеленский говорил. Другое дело, как будет это делать? И как он будет добиваться этих целей?

- А поконкретнее...

- Я думаю, Януковичу понравилась фраза Зеленского о том, что новый президент хочет сделать все для того, чтобы был мир в Украине. Чтобы перестали стрелять. Вот что это все? (В смысле - что это значит, что за этим стоит. - А.Г.) Это другой вопрос. Но это покажет время.

Я думаю, что у Виктора Федоровича были неплохие впечатления от такой эмоциональной части выступления. Но по поводу конкретной части, по поводу экономических вопросов, страшных проблем, которые стоят перед Украиной, по поводу внешнеполитических векторов, - эти вопросы остались в воздухе. И… Ну, что ж… Будем смотреть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709829" frameborder="0"></iframe> Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

- Скажите, Янукович и Зеленский были знакомы вообще?

- Я не знаю, честно говоря. Мы никогда не говорили с президентом о частных его знакомствах.

- Он же все-таки был кавээнщик, известное лицо, актер. Никогда вы о Зеленском с Януковичем не говорили?

- Мы не говорили о частных вопросах.

- Вы хорошо знаете президента Януковича. Вот как вы думаете, у них могут быть какие-то контакты по каким-то вопросам? С паном Зеленским.

- Судя по тому, как команда ответила на поздравление Виктора Федоровича, я думаю, что было ошибкой спешить с этим поздравлением.

- То есть, они его не приняли...

- Ну, да. Они очень резко ответили. Я думаю, что вообще было ошибкой это делать. Надо было крепко думать, стоит ли спешить с этим.

И, знаете, надо учитывать всегда свое положение, что ты сейчас, как ты сейчас. И как могут воспринять твое письмо.

Мне кажется, что кто-то дал Виктору Федоровичу плохой совет в этом. Но я на эти процессы не влияю.

- Скажите, а вы знакомы с Зеленским?

- Нет. Я никогда его не видела, не ходила на эти «Кварталы». Это не моя история.

- А если для Украины, для страны это будет нужно, политик-то вы влиятельный были и остаетесь, и будете. Вы готовы, сможете как-то вот соединить президента Януковича с президентом Зеленским? Если это нужно будет Украине.

- Я сделаю все, что нужно Украине. И я много делала для этого. И была посредником многих переговоров. Я думаю, что Виктор Федорович мог много сделать для Донбасса. И для мира на Донбассе. И что стоит его, его возможности использовать для этого. И не надо тут делать каких-то… Не надо руководиться стереотипами. Не надо ничего этого…