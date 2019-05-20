2019-05-20T18:04:34+03:00
Телевизор

Хоррор в эфире: Елена Малышева показала окровавленную оторванную руку

Сюжет о подвиге российских хирургов перепугал телезрителей
Антонина ВЕТКИНА
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Травму Андрей Чуб получил 9 лет назадТравму Андрей Чуб получил 9 лет назад
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В понедельник, 20 мая, в программе «Жить здорово!» на Первом рассказали о серии уникальных операций, проведенных российскими хирургами. Много лет назад на одной из буровых в Мурманской области произошел несчастный случай: во время бурения скважины в нее затянуло рабочего. Андрей Чуб словно попал в мясорубку. Бур тут же остановили, но последствия были ужасными. «Рука осталась совершенно отдельно», - под тревожную музыку рассказала Елена Малышева. В это время на экране показали документальную фотографию ампутированной конечности мужчины. Коллега ведущей, доктор Шубин продолжил: «...отрыв плеча, перелом ноги, ребер, травмы внутренних органов...».

В тяжелейшем состоянии Чуба доставили в больницу города Кировска. Коллеги мужчины привезли и оторванную руку - Малышева показала чрезвычайно правдоподобную модель ампутированной конечности.

Сюжет о подвиге российских хирургов перепугал телезрителей

Сюжет о подвиге российских хирургов перепугал телезрителей

Хирурги Александр Ветошкин и Андрей Жегало провели сложнейшую операцию, не имея при этом достаточного количества инструментов для михрохирургии. Они не только спасли пострадавшему жизнь, но и пришили ему руку. После этого больной был доставлен в Санкт-Петербург, где на протяжении большого количества времени он перенес еще несколько операций, которые провела команда главного хирурга Ленинградской области Олега Эргашева. В программе сообщили, что до того момента никто в мире не пытался пришить руку пострадавшему, который находился бы в столь тяжелом состоянии.

Рассказ о спасении пациента сопровождался большим количеством фотографий, сделанных во время операций, видеть которые неподготовленному зрителю, возможно, не стоило.

Рассказ о спасении пациента сопровождался большим количеством фотографий

Рассказ о спасении пациента сопровождался большим количеством фотографий

Осторожно, шокирующие кадры

Затем в студии появился сам Андрей Чуб. Он продемонстрировал, что может двигать рукой и шевелить пальцами. Малышева пояснила, что пришитые конечности чаще всего становятся биопротезами, выполняя лишь косметическую функцию, так что восстановление Чуба идет по самому оптимистичному сценарию. Лечение мужчины продолжается - он надеется, что рука восстановится настолько, что он сможет пользоваться ею как здоровой.

Травму Андрей Чуб получил 9 лет назад: первые сюжеты о нем выходили на телеканалах еще в 2009 году. Елену Малышеву традиционно обвиняют в излишнем натурализме, который она по сути сделала своим творческим методом. Сюжет об Андрее Чубе стал своеобразным ответом критикам: профессор по-прежнему настаивает на максимальной наглядности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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