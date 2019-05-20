2019-05-20T18:20:23+03:00
Телевизор

Лазарев, Басков и 17 финалистов

25 мая определится победитель музыкального шоу "Ну-ка, все вместе!"
Глеб ГУБАРЕВ
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Недавно Сергея Лазарева (в центре) судили на «Евровидении», а теперь он сам руководит многочисленным жюри. Фото: Канал «Россия».Недавно Сергея Лазарева (в центре) судили на «Евровидении», а теперь он сам руководит многочисленным жюри. Фото: Канал «Россия».
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Первый сезон российской версии британского проекта All Together Now остановился в шаге от финишной черты. Зрителей ждет финальный выпуск, в котором решится судьбы главного приза, составляющего один миллион рублей. Проект вообще примечателен цифрами - помимо солидной суммы за победу, здесь присутствую аж сто судей, решающих судьбу участников. Их, кстати, было 80, а в финал пробилось 17 человек - тоже впечатляющая цифра для нашего ТВ, где в финальных раундах обычно мы видим куда меньше народу.

Итак, свои музыкальные номера, представляющие самые разные жанры и направления, в финале покажут Илья Римар (Санкт-Петербург), Андрей Лисовский (Сочи), Валерия Белова (Зеленоград), Алена Долбик-Воробей (Москва), Яна Блиндер (Москва), Игорь Кроль (Санкт-Петербург), Нодар Ревия (Москва), Вячеслав Макаров (Астрахань), Евгения Вяткина (Владивосток), Дарья Храмова (Москва), Фахриддин Хакимов (Уратюбе, Таджикистан), Евгения Беляева (Калуга), Мария Кирпичёва (Ангарск), группы "Русский Праздник"(Москва), Moscow Gospel Team (Москва) и «Римские» (Киев, Украина).

Также в финале выступит Иван Грап из Уфы, в решающий раунд не пробившийся, но все же попавший туда по предложению председателя жюри Сергея Лазарева, которого коллеги-арбитры дружно поддержали.

Вести финал, как обычно, будет Николай Басков.

Россия 1, "Ну-ка, все вместе!", 25 мая, 21.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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