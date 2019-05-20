Писатель Захар Прилепин побил поэта-примитивиста Спартака Голикова за то, что тот обозвал его "прилепкой". В результате инцидента у Голикова появились синяки на лице, а мир узнал о существовании нового пиита.

Мордобой случился во Владивостоке в последний день фестиваля "ЛиТР-19". Захар Прилепин специально поехал искать местного поэта Спартака Голикова и обнаружил его на заводе "Заря", где тот организовал литературную часть "Ночи музеев".

Как сообщают очевидцы, Прилепина особенно выбесило надругательство над собственной фамилией. "Я не позволю оскорблять свою фамилию, с которой воевали дед и отец", - приговаривал писатель, украшая физию Спартака синяками.

Голиков шел к славе целенаправленно. В фейсбуке величал Прилепина "поллитруком", неочевидным автором, прилипалой.

Судя по всему, причиной ненависти Голикова к Прилепину стал литературный фестиваль "ЛиТР", на который были приглашены известные писатели. Голиков счел, что истинной целью известных писателей был гастро-трип, а сам фестиваль не преследует никаких полезных целей кроме - "удовлетворения мелких амбиций второсортных писак". По мнению сурового приморца, организаторы "кладут болт на всех приличных дальневосточных авторов". Заодно с Прилепиным критике со стороны Голикова подверглись писатели Лукьяненко, Крусанов, Елизаров и - особенно - Сергей Шаргунов, которого поэт-примитивист осудил за увлечение тейбл-метафорами.

Ответа от Шаргунова и других писателей пока не последовало.

Отметим, что тенденция "хочешь, чтобы тебя узнали как поэта - закати драку" - не нова. В начале прошлого века поэт Сергей Есенин наградил пощечиной поэта Ипполита Соколова, за адскую критику стихов. "Теперь он войдет в русскую поэзию навсегда", - сказал Есенин, но ошибся. Стихи Соколова вскоре забыли, а пощечину вспоминают до сих пор.

В наше время на слуху инцидент, когда накануне 8 марта писатель Андрей Битов избил битой прозаика Светлану Василенко. А буквально несколько месяцев назад после поножовщины, закончившейся ударом в мягкое место, общественность обнаружила существование поэтов Ивана Жданова и Виктора Куллэ.

Сам Прилепин публикацию в одном из приморских интернет-изданий о происшествии со Спартаком Голиковым прокомментировал емко: «Что творится».