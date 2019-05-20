Звезда сериала "Курсанты" прозевал тяжелую болезнь

Актер Юрий Беляев впервые рассказал о тяжелой болезни. Звезда сериала "Курсанты" был вынужден уйти из Театра на Таганке. Кроме того, артист не смог спасти свой второй брак.

"Я испортил отношения с самим собой, с коллегами, с театром... Я находился в режиме гниения. Если такое появляется в жизни, то нужно немедленно что-то менять", - признался Юрий Беляев в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия-1".

Актер сильно болел на протяжении двух лет. Он признался, что в прямом смысле этого слова слег. "Я в очередной раз опоздал и прозевал...", - сообщил 71-летний Беляев.

Болезнь отразилась на его взаимоотношениях со второй женой. "Я глава семьи и должен был отвечать за то, что происходит в доме. В итоге из этой ситуации я вышел с потерей в виде распада семьи. Я был вынужден уйти, - отметил он. - Я два года провел словно в полутьме".

От второго брака у Беляева остался ребенок. Чтобы видеться с ним, артист специально снимал квартиру: "Мне важно было знать и чувствовать, что сын рядом". Сейчас молодой человек учится в МГУ.

Говоря о первой жене, Беляев вспоминает, что женился в 24 года. "Это была всего лишь попытка создать семью, которая достаточно быстро прекратилась... Ну не готов я был в то время к семье", - поведал актер. В браке у пары родились дочь Ольга и сын Алексей.

Артист заметил, что он практически не видел своих детей, потому что все время пропадал на работе. "Сейчас, конечно, мы общаемся, но они уже взрослые люди. У них семьи", - заявила звезда.

Счастье Юрий Беляев обрел только с третьей супругой Татьяной Абрамовой, которая младше него на 27 лет. Они вместе уже шесть лет.