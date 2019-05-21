Пермские друзья Оушена

Дерзкая банда выходит на дело не чаще чем раз в полгода, но каждый свой выход они так тщательно готовят, что даже самые опытные оперативники поражаются их криминальному гению. Уже шесть лет налетчиков не могут поймать, а они всякий раз придумывают все более изобретательный план...

В среднем в банкомат вмещается до 8 тысяч банкнот разного номинала, и в полном банкомате бывает зараз 7 - 8 миллионов рублей. Чаще всего преступники просто взрывают устройства, но вот банда грабителей в Перми действует гораздо более изощренно. Об их преступных похождениях можно было бы снять целый сериал в духе голливудской истории об Оушене и его друзьях, каждый из которых обладал незаурядным криминальным талантом.

Муляж банкомата

Впервые сообразительные грабители отметились чуть более шести лет назад - в сентябре 2013 года. Тогда на пульт управления службы безопасности банка поступил тревожный сигнал. Группа быстрого реагирования примчалась на место за пару минут. Осмотрелись - двери целые, следов повреждений или проникновения нет. Внутрь отделения они заходить не стали, постояли, покурили да и уехали. А когда на следующее утро сотрудники банка пришли на работу, оказалось, что вместо устройства с деньгами стоит картонный муляж...

- Мы же посмотрели через окно, все было в порядке, - оправдывались на ковре у начальства безопасники, когда под картонкой оказался раскуроченный терминал с вывороченными внутренностями, а кассету с наличными более пяти миллионов рублей грабители унесли с собой.

Группу быстрого реагирования с позором уволили, а поймать изобретательных преступников стало задачей номер один.

Кто они?

Ответ на этот вопрос пермские следователи и безопасники банка сообща ищут уже более шести лет, но пока все, что у них есть, - это версии и догадки. Так, оперативники предполагают, что в бандитской команде как минимум трое: один специалист по электронике, он выводит из строя камеры и замки, еще один - мастер подкопов, и предположительно в состав банды входит бывший инкассатор - ведь преступникам удается извлечь кассеты с наличными из устройства так, чтобы не сработала защитная система, которая заливает деньги краской при несанкционированном вскрытии.

Эта троица талантливых, технически подкованных нахалов начала действовать около шести лет назад, говорит собеседник «Комсомолки», который попросил не называть его имя. Мужчина работал в службе безопасности банка и вместе со следователями занимался поисками грабителей.

В 2015 году, разрезав банкомат сваркой, преступники вывели в вентшахту трубу, чтобы не было дыма и не сработала пожарная сигнализация. Фото: youtube.com/RifeyTV

Пятерка за изобретательность и отлично по физике

Зимой 2015 года пермские коллеги Оушена присмотрели себе в качестве цели банкомат, расположенный в помещении продуктового супермаркета в пристройке жилого дома. Действовать они решили в новогодние праздники, с расчетом, что никто не будет обращать внимание на ребят в форме «сотрудников какой-то коммунальной службы». И расчет их оказался верным: ни жильцы многоэтажки, ни сотрудники магазина ни разу не задались вопросом о том, что же мастерят там в подвале. Две недели на глазах у всех жулики рыли подкоп в магазин, при этом они выломали отверстие в железобетонном перекрытии, но никто из жильцов даже не пожаловался на шум.

Но оказаться внутри помещения, где находится цель, это лишь полдела. Нашим «героям» предстояло еще добраться до банкомата. Справиться с сигнализацией магазина грабителям помогло знание законов физики, не выходящее за рамки школьной программы. Инфракрасные датчики они блокировали самодельными «тепловыми экранами».

Тогда камеры наблюдения, установленные внутри магазина, зафиксировали силуэты мужчин в налобных фонариках, рассказывает собеседник. Но больше грабители в кадр не попадали, видимо, они как-то узнали, что засветились на видео, и при следующих походах стали блокировать камеры.

Причем делают они это так же изобретательно: однажды заморозили объективы системы видеонаблюдения при помощи жидкого азота. В другой раз пришли на дело с охапкой воздушных шаров, которые просто отпустили под потолок в том месте, где висела камера.

Саркофаг для банкомата

Пока оперативникам не удалось понять, каким образом грабителям удается отключить банкомат от IP-системы банка, но всякий раз на пульт службы безопасности приходит не тревожный сигнал об ограблении, а, к примеру, уведомление о неисправности или «потеря связи с устройством».

Фирменный почерк банды технологичных грабителей заключается в том, что, прежде чем вскрыть банкомат, его накрывают саркофагом. Это каркас из пластиковых труб, соединенных между собой простым канцелярским скотчем. Затем в дело вступает специалист по газосварке: он проделывает в банкомате отверстие, через которое преступники получают доступ к замкам устройства.

При этом во время сварки образуется дым, а чтобы не сработала пожарная сигнализация, преступники придумали собственную систему газоотведения. От саркофага они протягивают гофрированную трубу к выходу. На конце трубы устанавливают заранее принесенный с собой насос, чтобы весь дым выходил наружу.

А в 2018-м устроили подкоп в отделение банка и раскурочили сразу несколько банкоматов. Фото: Канал «Россия 1»

Пока все бегали

Оперативники уверены, что преступники не только подкованы техническими знаниями, но и неплохие психологи. Им удается так выбрать момент для преступной спецоперации, чтобы остаться незамеченными. Например, в сентябре 2018 года они спланировали атаку на отделение банка. Преступники пошли на дело как раз тогда, когда в городе стартовал масштабный марафон, в котором принимали участие несколько тысяч спортсменов и еще столько же зрителей. Основные силы полиции были брошены на обеспечение безопасности по маршруту забега.

А в это время преступники уже вскрывали магнитный замок отделения с банкоматами. Атаку эту они тоже готовили заранее. Вечером перед ограблением заблокировали магнитноконтактный датчик на дверях при помощи мощных магнитов. Оказавшись внутри, они действовали молниеносно: устройство накрыли каркасом, вскрыли при помощи газосварки и ушли, прихватив с собой наличность на сумму более трех миллионов рублей. В этот раз они потратили на всю операцию не больше 15 минут.

За шесть лет, что преступники водят за нос оперативников, их добычей стало порядка ста миллионов рублей. В пермской полиции на вопросы о расследовании этого дела отвечать отказались, сославшись на тайну следствия, ограничились лишь сухим комментарием: «В настоящее время следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются».