Больше ответственности - выше прибыль

Крупные компании тратят большие деньги на заботу об окружающей среде, вкладываются в обучение собственных сотрудников и инвестируют в благотворительность. Казалось бы, зачем? Как ни странно, причины на это есть. Во-первых, инвесторы стали обращать внимание, насколько социально ответственны компании.

- Чтобы привлечь финансирование, компаниям целесообразно вести отчетность по более широкому кругу факторов, включая ESG (экология, социальная политика, управление. - Ред.), - считает Лариса Судас, профессор факультета госуправления МГУ. - Если в 2011 году только 20% участников индекса S&P 500 отчитывались по показателям ESG, то в 2015 году их доля возросла до 81%.

Во-вторых, есть прямая зависимость с финансовыми результатами. По данным Harvard Business School, компании с развитой культурой управления вопросами устойчивого развития показывают более высокие финансовые результаты: по доходности акций, рентабельности капитала и активов (в среднем на 20%).

По мнению экспертов, сейчас бизнесу надо не только исправно и в полном объеме платить налоги. Завоевание максимально возможного доверия - теперь такой же важный показатель, как и материальные доходы. Этот неосязаемый актив выходит на первый план.