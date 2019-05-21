Легендарный испанский футболист Хави завершил профессиональную карьеру

Бывший полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Хави провел свой последний матч в профессиональной карьере 20 мая. 39-летний футболист сыграл за катарский клуб "Аль-Садд" в матче Лиги Чемпионов Азии против клуба "Персеполис" из Ирана. Команда великого испанца проиграла со счетом 0:2, а по окончании поединка для Хави устроили церемонию чествования.

Испанец после этого события поделился своими эмоциями:

- Хочу начать тренерскую карьеру в Катаре, чтобы набраться опыта. Затем хочу вернуться в Европу. Надеюсь поработать в «Барселоне», но сейчас я не в том положении.

Хави поделился и своими планами на дальнейшую карьеру:

- У меня много идей о том, какой футбол я хочу видеть в исполнении своих команд. Я всегда был большим поклонником стиля «Барселоны», ее контроля над игрой. Это именно то, к чему я буду стремиться в своей тренерской карьере, - заявил Хави в интервью EFE.

Хави играл за "Барселону" с 1998 по 2015 годы. 8 раз он побеждал в чемпионате Испании, три раза в Кубке страны, 6 раз выигрывал Суперкубок Испании. 4 раза футболист побеждал в составе каталонцев в Лиге Чемпионов, дважды брал Суперкубок УЕФА и выигрывал клубный чемпионат мира. А вот в сборной Хави был одним из лидеров в ее золотые времена. В 2008 и 2012 годах полузащитник выиграл чемпионат Европы, а в 2010 году - чемпионат мира, который прошел в ЮАР.