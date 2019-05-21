Лучшие корпоративные кейсы бизнес-образования на III Конференции “Эффективное образование будущего”
Цель конференции — обсуждение актуальных тем развития партнерства в области образования, обмен опытом и успешными практиками.
В рамках конференции пройдет дискуссия Ассоциации «Равные права и равные возможности» с участием представителей компаний Google, KFC, Luxoff Group. Основная тема для обсуждения — образование как направление D&I в корпорациях.
Особое внимание в программе будет уделено разбору кейсов участников Премии: СПАО «Ингосстрах», ПАО «Газпром нефть», Девелоперская компания Capital Group, Корпорация Ростех, компания Ernst&Young, ПАО «НЛМК», Международная британская школа, Business Relations и других.
Между секциями будет организована нетворкинг-сессия, где ведущая Инга Орлова, менеджер по управлению изменениями, организационный консультант, бизнес-тренер, автор книги «Золотой персонал», расскажет, как увеличить эффективность сотрудников.
В рамках панельной сессии состоятся выступления ведущих российских специалистов — практиков в области образовательных и корпоративных программ:
- Юлия Воротникова, Руководитель направления по работе с молодежью Корпоративный университет «СИБУР»;
- Екатерина Павлова, Менеджер по проектному управлению кадрового холдинга «АНКОР»;
- Михаил Хвесько, исполнительный директор девелоперской компании «Capital Group»;
- Яна Тыжнова, Директор по работе с корпоративными клиентами компании «Лаборатории Команды»;
- Алексей Покотилов, Генеральный Директор PSY Factor: обучение психологии;
- Ирина Белоусова, Ведущая телепрограмм на каналах «Первый Образовательный» и «Русский Мир», преподаватель Школы «Останкино-ТВ».
Место проведения конференции: г. Москва, ул. Большая Полянка, 2/10с1, Deworkacy Полянка
Конференция проводится в рамках Премии «Эффективное образование».
Программа Конференции и регистрация — по ссылке https://tochkirosta.timepad.ru/event/980922/
По вопросам участия:
Ангелина Сливина
8 (977) 879-85-78
Аккредитация для СМИ:
Кичигина Алёна
8 (964) 595-43-19
Официальный сайт Премии — http://knowprof.ru/
ИСТОЧНИК KP.RU