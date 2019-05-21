2019-05-21T11:11:32+03:00
Общество

Лучшие корпоративные кейсы бизнес-образования на III Конференции “Эффективное образование будущего”

30 мая с 10:00 в Deworkacy Полянка состоится глобальное событие в сфере образования — Конференция “Эффективное образование будущего”
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Цель конференции — обсуждение актуальных тем развития партнерства в области образования, обмен опытом и успешными практиками.

В рамках конференции пройдет дискуссия Ассоциации «Равные права и равные возможности» с участием представителей компаний Google, KFC, Luxoff Group. Основная тема для обсуждения — образование как направление D&I в корпорациях.

Особое внимание в программе будет уделено разбору кейсов участников Премии: СПАО «Ингосстрах», ПАО «Газпром нефть», Девелоперская компания Capital Group, Корпорация Ростех, компания Ernst&Young, ПАО «НЛМК», Международная британская школа, Business Relations и других.

Между секциями будет организована нетворкинг-сессия, где ведущая Инга Орлова, менеджер по управлению изменениями, организационный консультант, бизнес-тренер, автор книги «Золотой персонал», расскажет, как увеличить эффективность сотрудников.

В рамках панельной сессии состоятся выступления ведущих российских специалистов — практиков в области образовательных и корпоративных программ:

- Юлия Воротникова, Руководитель направления по работе с молодежью Корпоративный университет «СИБУР»;

- Екатерина Павлова, Менеджер по проектному управлению кадрового холдинга «АНКОР»;

- Михаил Хвесько, исполнительный директор девелоперской компании «Capital Group»;

- Яна Тыжнова, Директор по работе с корпоративными клиентами компании «Лаборатории Команды»;

- Алексей Покотилов, Генеральный Директор PSY Factor: обучение психологии;

- Ирина Белоусова, Ведущая телепрограмм на каналах «Первый Образовательный» и «Русский Мир», преподаватель Школы «Останкино-ТВ».

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Большая Полянка, 2/10с1, Deworkacy Полянка

Конференция проводится в рамках Премии «Эффективное образование».

Программа Конференции и регистрация — по ссылке https://tochkirosta.timepad.ru/event/980922/

По вопросам участия:

Ангелина Сливина

8 (977) 879-85-78

slivina.socpro@gmail.com

Аккредитация для СМИ:

Кичигина Алёна

8 (964) 595-43-19

pr.kichigina_alena@mail.ru

Официальный сайт Премии — http://knowprof.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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