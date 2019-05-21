Публицист Герман Пятов и журналист Максим Шевченко поспорили на Радио «КП»: где жить лучше: в СССР или в сегодняшней России?

Тамара:

«Вот сейчас не хватает Сталина. Я читаю новости — плакать хочется. Эти люди грабят уже не миллионами, а миллиардами. Посмотрите на полковника Захарченко, у которого вся квартира была забита банкнотами. Я бы, как в Китае, расстреляла парочку ворюг. Тогда остальным неповадно будет».

Антон:

«Мы никогда не жили так хорошо, как сейчас. Вспомните песню Высоцкого, когда мужику промывают мозги перед поездкой за границу. Ну, как злые демократы захотят его обдурить. Нынче я могу свободно полететь хоть в Италию, хоть в Америку».

Федя:

«Мой отец понимал, зачем он ходит на завод. Папа был токарем высшего разряда, руководил людьми. Купил «Москвичонок», добился квартиры. Была дача, ездил с семьей на отдых на речку. Было хорошо. А теперь каждый брошен и предоставлен сам себе».

Алла:

«Кто хочет, тот зарабатывает. Хватит лить слезы по СССР. Нужно жить дальше! Я устроилась менеджером, продала товар на 40 тысяч. И живу очень хорошо. Плюс муж зарабатывает. Для Твери это очень большие деньги. Главное — стараться».

Ирина:

«В Союзе была еда качественна. Все делали по ГОСТам. А теперь одна отрава на прилавках!»

Андрей:

«Ага, только за колбасой стояли в часовых очередях. Ехали из провинции закупаться в Москву. И давали по палке колбасы в руки. Теперь можно кушать то, что хочешь».

Ильич:

«Ноют по Совку только те, кто не смог найти себя. Им тяжело перестроиться. Они хотят постоянных подачек. А у нас есть свобода. Вы можете свободно выходить в интернет, смотреть крутые фильмы. В СССР такого и близко не было».

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Где жить лучше: в СССР или в сегодняшней России?

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