"Одноклассники" стали официальной социальной сетью ВДНХ

Одноклассники первыми среди социальных сетей станут официальной онлайн-площадкой главной выставки страны, ВДНХ. В год своего 80-летия в соцсети будут проходить трансляции со всех ключевых событий комплекса. К юбилею ВДНХ в ОК также появятся маски дополненной реальности, которые пользователи смогут примерить в мобильном стриминговом приложении OK Live.

ВДНХ, которую в 2018 году посетили более 30 млн человек, благодаря партнерству с ОК получит дополнительную аудиторию. Миллионы пользователей соцсети по всему миру смогут увидеть все самое интересное из обширной культурно-образовательной программы выставки и одноименного парка.

ВДНХ в своей официальной группе в ОК покажет прямые эфиры с крупнейших событий этого лета: международного фестиваля искусств «Вдохновение», запуска в космос спутника, брендированного символикой ВДНХ, открытия Зеленого театра — главной концертной площадки ВДНХ с многолетней историей.

Пользователям соцсети также будут доступны приложения с онлайн-гидами, созданные по мотивам экспозиций ВДНХ: можно будет заглянуть на выставку к 80-летию комплекса и «погулять» по недавно открывшемуся центру «Космонавтика и авиация» в историческом павильоне «Космос» вместе с известными космонавтами.

Одноклассники регулярно поддерживают культурные проекты, делая их доступнее для миллионов пользователей из разных регионов России. В ОК можно побывать в самых известных российских музеях и парках с помощью виртуальных экскурсий, посмотреть театральные постановки, трансляции с современных фестивалей и образовательных мероприятий. Подобный контент пользуется популярностью у аудитории: видео и прямые эфиры на тему культуры собирают сотни тысяч просмотров.