ВКонтакте представила «Биржу авторов»

ВКонтакте запустила «Биржу авторов». Это платформа, на которой исполнители могут разместить портфолио и откликнуться на задачи, а представители брендов, администраторы сообществ и специалисты по рекламе — опубликовать своё задание или выбрать конкретных авторов и предложить проект только им. Получение огня Прометея — обязательное условия для попадания на платформу. В данный момент «Биржа авторов» доступна администратором сообществ.

Сейчас в «Бирже авторов» представлены 1059 исполнителей. Чтобы присоединиться к каталогу, создатель или администратор сообщества должен подать заявку, в которой указываются род деятельности, предпочитаемая тематика, опыт работы и ссылки на лучшие работы. После одобрения заявки автор может откликаться на опубликованные задания или принимать предложения от заказчиков. Каталог доступен для авторов по ссылке.

Чтобы присоединиться к «Бирже авторов» в качестве заказчика, достаточно иметь рекламный кабинет ВКонтакте. Работодатель может опубликовать задание на платформе — и его увидят все авторы каталога. В заявке необходимо указать сроки исполнения, приблизительную стоимость работ и страницу ВКонтакте для связи. Также заказчики могут сначала выбрать некоторых авторов по их портфолио и предложить проект только им — если исполнитель заинтересуется, то сможет ответить по контактам, оставленным для связи. Добавить задание в каталог можно по ссылке.

Дарья Рузанова, руководитель направления VK Talents:

«ВКонтакте есть тысячи талантливых авторов и представителей известных брендов и крупных сообществ. Первые ежедневно создают качественный контент, но нуждаются в работе, вторым нужны креативные материалы для продвижения, но они не знают, где и как искать исполнителей. Биржа авторов — это связующее звено между заказчиками и авторами. Заказчики найдут художников, музыкантов, дизайнеров, копирайтеров, даже мастеров мемов, а авторы получат интересные заказы и оплату за свой труд. В дальнейшем мы хотим масштабировать Биржу и дать возможность подавать заявку любым талантливым авторам вне зависимости от того, были они отмечены Прометеем или нет».

ВКонтакте продолжает развивать экосистему для создателей контента. Кроме программы поддержки талантливых авторов VK Talents, в неё входят: подкасты, алгоритм Немезида, раздел «Рекомендации», редактор статей и различные возможности монетизации.