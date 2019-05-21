Финал Кубка России 2019: Палыч против Тоши

КУБОК ПОДОРОЖАЛ

Еще несколько лет назад этот второй по значимости трофей российского футбола гранды не жаловали. ЦСКА, «Спартак», «Зенит» играли чуть ли не вторыми составами и вылетали на ранних стадиях, чтобы сосредоточится на чемпионате страны и Еврокубках. Да и с точки зрения финансов «лишние» матчи были накладны. Это в Англии любая дополнительная игра уровне приносит дивиденды, а у нас все наоборот...

Но сейчас отношение к Кубку России постепенно изменилось. Ведь кроме трофея это уже и гарантированное место в групповом этапе Лиги Европы, которое сразу дает 2,6 миллиона евро. Не Лига чемпионов, конечно, но все таки...

ЧТО НА КОНУ

Но Кубок России «Уралу» нужнее. Ведь это единственный вариант для команды попасть в Еврокубки. А вот «Локомотив играет на два фронта. От трофея, конечно, железнодорожники не отказываются. Но для них сейчас гораздо важнее, с финансовой точки зрения, занять второе место в чемпионате России - это ведь прямая путевка в групповой этап Лиги чемпионов, дающая в придачу 15,25 миллионов евро. То есть в шесть раз больше, чем попадание в ЛЕ.

И здесь все в руках «Локомотива». За тур до окончания чемпионата России «Локо» идет на втором месте, имея столько же очков, сколько и «Краснодар», но опережая его по личным встречам. И если паровоз в последнем матче первенства переедет «Уфу» (последний тур пройдет 26 мая), то именно он будет пыхтеть в главном клубном турнире Европы. А вот «Краснодару» с третьего места еще придется проходить два раунда квалификации ЛЧ, что давольно проблематично..

Любопытно, что за «Локомотив» больше всех будет болеть «Арсенал». Ведь по регламенту, если победитель Кубка России уже попал в еврокубки, то в Лигу Европы отправляется шестая команда чемпионата. А туляки, у которых половина футболистов находятся в аренде, сейчас оказались в подвешенном состоянии.

- На следующий сезон уже есть наметки по игрокам, но проблема, что мы не можем купить игроков, кажется, единственные в премьер-лиге. Но выйдем в еврокубки - будет другая ситуация, - говорит главный тренер «Арсенал» Игорь Черевченко.

ТРЕНЕРСКИЙ СТЫК

В тренерском противостоянии тоже своя интрига. Наставник «Локомотива» Юрий Павлович Семин, можно сказать, собаку на Кубке съел. Это его уже 9-й финал, семь раз из которых он выходил победителем. Кстати, два года назад Палыч в финале уже вырвал кубок из рук «Урала».

Но команду из Екатеринбурга теперь возглавляет другой тренер - Дмитрий Парфенов. И он тоже не лыком шит. Парфенов в прошлом году сенсационно выиграл Кубок России с «Тосно». Вскоре после этого триумфа команда из Ленинградской области прекратила свое существование, но тренер не потерялся и всплыл в «Урале». Кстати, Тоша, как Дмитрия Парфенова когда-то называли в родном одесском «Черноморце», а потом и в «Спартаке», уже обыгрывал Семина в финале Кубка, как игрок. Случилось это в 1998 году, когда красно-белые победили «Локомотив» (1:0).

Таблица чемпионата России по футболу

1 Зенит 29 61

2 Локомотив 29 53

3 Краснодар 29 53

4 Спартак 29 49

5 ЦСКА 29 48

6 Арсенал 29 45

7 Ростов 29 41

8 Оренбург 29 40

9 Ахмат 29 39

10 Рубин 29 36

11 Урал 29 35

12 Динамо 29 32

13 Кр. Советов 29 28

14 Уфа 29 26

15 Анжи 29 21

16 Енисей 29 20