2019-05-21T13:16:34+03:00
Звезды

Бондарчук похвасталась новорожденными малышами

Модель объявила о радостном событии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Светлана Бондарчук.Светлана Бондарчук.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Светлана Бондарчук объявила о радостном событии. В ее семье случилось пополнение. Теперь модели предстоит нянчиться с малышами. Ее собака Фанни родила пять щенков.

Счастливая Светлана Бондарчук показала новорожденных малышей. Умилительное видео модель обнародовала в блоге. "Три девочки и два мальчика", - подписала ролик светская львица, запечатлев маму и щенят во время кормления.

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Роды собаки Бондарчук всколыхнули всю светскую Москву
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Собака 50-летней модели породы лабрадудль пользуется популярностью на просторах Сети. Более того, она может даже похвастаться личным аккаунтом в микроблоге.

Светлана тщательно скрывала беременность своей любимицы. Бондарчук лишь делала завуалированные намеки на предстоящее событие. Пару дней назад звезда разместила на своей странице фото Фанни на фоне рояля с подписью "скоро, скоро".

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Собака 50-летней модели породы лабрадудль пользуется популярностью
9570 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики пришли в восторг от прибавления в семье бывшей жены Федора Бондарчука. Они выразили свою радость в комментариях. Кроме того, эту новость без внимания не оставили и знаменитости. Без преувеличения можно сказать, что роды собаки Бондарчук всколыхнули всю светскую Москву.

"Божечки, прелесть какая", - написала телеведущая Елена Летучая. "Вот какие вы молодцы!", - порадовалась певица Глюк`Oza. А фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер успела застолбить себе одного из щенков: "Поздравляю! Хочу одну девочку".

ИСТОЧНИК KP.RU

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