Сына Талькова оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторную пьяную езду

Во вторник, 21 мая, Чертановский суд Москвы рассмотрел дело о грубом нарушении ПДД сыном известного певца Игоря Талькова. Полный тезка музыканта настаивал на судебном разбирательстве в особом порядке и тем самым формально признал вину. Как это и положено в таких случаях, дело слушалось за закрытыми дверями.

- Решением суда Игорь Тальков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на два года , - сообщили "КП" в пресс-службе суда.

Для Талькова-младшего такое решение суда не стало сюрпризом. В судах, где речь идет о машинах и алкоголе, он - человек бывалый. Летом прошлого года он уже был лишен водительского удостоверения за пьяную езду. Почему снова сел за руль без документов и под градусом, он так и не объяснил. В свою защиту, в суде говорил, что он примерный гражданин и семьянин. Мол живет с женой и двумя детьми. По его словам, основной доход приносит концертная деятельность - примерно сто тысяч рублей в месяц. Тальков-младший солист в музыкальной группы "МирИмиР", которую основал в 2009 году.

Напомним, уголовное дело против него возбудили в осенью прошлого года. 28 ноября 2018 года инспектор ДПС остановил автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем был Игорь Тальков-младший: пьяный и без документов.

Знаменитый отец вряд ли ценил такие "подвиги" сына. Один из самых популярных советских певцов своего времени Игорь Тальков был убит выстрелом из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Обвинение в убийстве по неосторожности было предъявлено концертному директору певца Валерию Шляфману, который находится в розыске уже больше 20 лет. В ноябре 2018 года Следственный комитет возобновил расследование убийства певца.

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