Политика вмешалась в футбол: Генрих Мхитарян не летит в Баку на финал Лиги Европы

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Армении Генрих Мхитарян не сможет, и это уже официально, сыграть в финальном матче Лиги Европы против лондонского "Челси". Игра пройдет 29 мая в столице Азербайджана Баку, а к Мхитаряну как к армянину есть вопросы. Между двумя странами есть террориториальный спор по поводу Нагорного Карабаха, и в свое время Мхитарян посещал этот регион.

В 2015 году, игра за "Боруссию", Мхитарян по этой причине пропустил игру Лиги Европы против "Габалы", а в это сезоне не поехал в Азербайджан на игру против "Карабаха". Теперь же - пропустит финальный матч турнира.

Специальное заявление по вопросу Мхитаряна выпустил лондонский "Арсенал":

- Мы разочарованы, что такой игрок пропустит важный матч финала еврокубков в таких обстоятельствах, что происходит очень редко в карьере футболиста. Мики продолжит участвовать в тренировках до вылета в Баку на выходных, - отмечается в сообщении "Арсенала".

Клуб пытался разрешить этот вопрос:

- Мы написали в УЕФА, выражая глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Мики был ключевым игроком на нашем пути в финал, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения.

В финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая, футболисты лондонских "Арсенала" и "Челси" разыграют почетный титул. К слову, в финале другого главного европейского клубного турнира, Лиге Чемпионов, тоже сыграют два английских клуба - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".