Почему репетиторы готовят к ЕГЭ, а школьные учителя – нет: Рособрнадзор о едином госэкзамене

27 мая выпускники школ сдают первый ЕГЭ. Ну а потом целая череда испытаний. И не только у одиннадцатиклассников. Девятиклассники в это время сдают ОГЭ. А те, кто помладше, уже свои контрольные, которые называются теперь всероссийские проверочные работы (ВПР), написали. Вместе с начальником управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорем Круглинским разбираем, что у нас происходит в контролем школьных знаний.

- Игорь Константинович, вас не беспокоит то, что сегодня Единый госэкзамен, который прежде назвали не более, чем «линейкой» для измерения знаний школьников, по сути перестроил учебу в старших классах? В 11 классе часто дети не проходят всю положенную программу, а их натаскивают на сдачу двух обязательных экзаменов и экзаменов по выбору. Вот что рассказывают мне студенты: «У нас в выпускном классе учительница по обществознанию на уроках включала мультики. Мол, те, что обществознание не сдает, все равно не будут учить ее предмет, а те, кто сдает, и так занимаются с репетиторами»…

- Давайте в начале уточним что такое натаскивание. Эти же самые задачи решали и пять лет назад, и десять лет. Натаскивание – это тренировка решать конкретные задачи.

Ничего нового, не входящего в школьную программу, в заданиях ЕГЭ нет. Для того, чтобы их решать, ты должен выучить правила, теоремы, методики, которые входят в эту программу.

А вот то, что дети не занимаются другими предметами, которые они не выбрали на ЕГЭ, не правильно.

Но, давайте разберемся. Причем здесь ЕГЭ? Учитель пришел на работу и получает заработную плату за то, что ведет курс по обществознанию. И все – и дети, и администрация школы, и родители закрывают на это глаза.

Руководитель управления Рособрнадзора Игорь Круглинский. ФОТО ОТР

Существует целый набор механизмов, позволяющих с такой ситуацией бороться. Родители должны обратиться к руководству школы для того, чтобы приняли меры к тому учителю, который не дает знаний.

- Какие меры, если всех это устраивает?! И родителей – дети и так готовятся к экзамену, и руководство школы – при такой ситуации есть шанс, что ребята лучше сдадут экзамен и это пойдет школе в плюс. Очевидно же, что в нашем случае школьный учитель явно слабее репетиторов и не сильно по этому поводу переживает.

- Можно снизить заработную плату, можно выговор объявить. Не можешь учить не уровне – идти на курсы повышения квалификации. Либо такого учителя нужно менять.

Перекладывают ответственность?

- Да уже и в четвертом классе учитель просит родителей взять репетиторов, потому что детям грозит ВПР – всероссийская проверочная работа… Я знаю несколько конкретных примеров!

- И раньше ведь писали итоговые контрольные работы, и контрольные районы. ВПР – это аналог таких работ. Он проводится по материалам, которые стандартизированы для все страны.

Давайте разберемся, что происходит по итогам этой контрольной работы. Вдруг ребенок ее не написал. Ведь никто его из-за этого не оставляет на второй год. Никто не запрещает перейти в другой класс. Максимум - ребенок получает плохую отметку за итоговую контрольную. Но годовая отметка ставится на основе результатов всего учебного года. Так что ничего страшного с учеником не происходит.

А вот учитель, если он устраивает такую нервотрепку в классе, поступает неправильно. Вместо того, чтобы учить, настраивать детей и их родителей на позитив, объяснять, что контрольная нужна, чтобы понять какие темы не освоены и их подтянуть, он требует репетиторов себе в помощь. Почему? Потому что он боится (или знает), что дети его класса покажут плохие результаты.

Мы не раз сталкивались с тем, что учителя настраивают родителей – мол, ВПР это плохо, это зло. Но почему-то происходит это исключительно в тех школах, которые демонстрируют не самые лучшие результаты.

У нас есть рекомендации, как нужно администрации использовать результаты ВПР. В первую очередь выделить проблемные темы и работать над ними. Может где-то нужны факультативные часы, где-то не хватает оборудования. Возможно, учителям нужно позаниматься с методистами, как правильно раскрывать «провальную» тему.

То есть как помочь школам. Помочь!

- Зарплата учителей зависит от того, как дети написали ВПР, ОГЭ или ЕГЭ?

- Этот вопрос лучше адресовать тем, кто выплачивает заработную плату.

- Сейчас и на федеральном уровне, и в регионах стало модно составлять рейтинги школ. И те, кто оказываются на первых позициях, и премии получают, и родители стремятся к ним записать своих детей. Не это ли причина того, что школы устраивают перед экзаменами нервотрепку?

- Вот поэтому мы категорически против выстраивания рейтингов только на основе результатов таких оценочных процедур. Неправильно, когда по итогам тех же ВПР начинают либо наказывать учителей, либо поощрять. ВПР проводится совсем для другого.

- По этой причине засекречены результаты ЕГЭ? Я не могу узнать сколько школьников сдали ту же математику на пятерку в какой-то отдельной области…

- Каждая школа знает свои результаты. А почему они не открыты по регионам? Потому, что когда эти результаты раньше публиковались, тут же появлялись желающие построить разные рейтинги. Но нельзя сравнивать только результаты ЕГЭ, например, в Москве и результаты регионов, являющихся глубоко дотационными… Там, где заработные платы и вообще обеспеченность учебного процесса оставляет желать лучшего.

- Но это же не честно. Дети-то не виноваты, что у региона нет денег на зарплаты учителей… Вот как раз открытые итоги ЕГЭ и подсказали бы власти – в этот регион нужно направить больше средств на развитие системы образования…

- Вот ситуация, с которой мы не так давно разбирались. В муниципалитете есть несколько школ со слабыми результатами на ВПР. Что делает руководство муниципалитета? Требует, чтобы там подняли результаты. Но быстро - за полгода, за год – существенно повысить качество образования в школе невозможно. В результате учителя и директор школы пытаются по-другому воздействовать не результаты, которые от них ждут.

И кормить не нужно

- Еще год назад ребята могли сдавать и базовый, и профильный экзамены по математике. Сдал базовый, почувствовал, что можешь больше, и пошел сдавать профильный. В этом году или-или. Почему?

- Несколько лет назад были введены базовый и профильный ЕГЭ по математике. Был предусмотрен переходный период, чтобы учителя и школьники могли приспособиться к новым возможностям.

Выпускники 11 лет учились. В старшей школе у нас профильное обучение и ребенок уже должен к ней определиться с тем, какой профиль ему интереснее и куда он хочет поступать. И к концу обучения ты уже должен определиться со своей дальнейшей жизненной траекторией и выбрать – поступаешь в технический вуз, сдаешь математику на профильном уровне, нет – на базовом. Вы же понимаете, что подготовиться так, чтобы на высокий балл сдать профильную математику, невозможно за полгода. К этом нужно идти все годы обучения.

- Насколько задание ЕГЭ в этом году будут отличаться от тех, что были год назад?

- Кардинальных изменений не произошло. Но каждый год у нас идет работа по совершенствованию контрольно-измерительных материалов. Изменяется несколько заданий по предметам. Но все эти изменения происходят до начала учебного года. В августе 2018 года на сайте Федерального института педагогических измерения были опубликованы все демоверсии и описание того, в каких предметах что изменилось.

- Известно ли, когда ЕГЭ будут сдавать выпускники колледжей?

- Об этом говорят давно, но пока никаких изменений в нормативно-правовые акты не внесено.

- Какие планы по введению обязательных ЕГЭ по истории и иностранному языку?

- Переход всех школ на новый стандарт образования должен завершиться в 2022 году. Когда этот стандарт принимали, было записано, что после этого перехода будет введет обязательный экзамен по иностранному языку.

По истории. На сегодня нормативно-правовых документов по переводу этого предмета из экзамена по выбору в разряд обязательных нет. Прежде, чем предмет перейдет в разряд обязательных, должна пройти большая общественная и профессиональная дискуссия и пройти серьезная подготовка и на уровне школ, и не уровне федеральном.

- В сентябре можно пересдать Единый госэкзамен?

- Можно. Но только выпускникам текущего года, которые по тем или иным причинам не смогли набрать минимальное количество баллов и не получили аттестат. Экзамен проводится только по русскому языку и базовой математике.

- Куда и как жаловаться, если возникли проблемы на ЕГЭ?

- Вариантов очень много. Начиная с нашей горячей линии, которая есть на сайте Рособрнадзора. Есть и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38. Есть такие же телефоны и формы обращения в регионах.