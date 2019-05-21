2019-05-21T15:18:28+03:00
Звезды

«Это я жертва, а не она!»: Джонни Депп заявил, что бывшая жена рисовала себе синяки

Впервые с момента развода актер ответил на обвинения в побоях
Алена МАРТЫНОВА
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Джонни Депп и Эмбер Херд в 2015 году.Джонни Депп и Эмбер Херд в 2015 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Скандальный развод главного пирата Голливуда с актрисой Эмбер Херд обрастает новыми подробностями. Напомним, пара заявила о расставании три года назад, а в начале 2017-го их брак официально расторгли.

Тогда Херд, получившая от бывшего мужа 7 млн долларов, предала огласке нелицеприятные подробности семейной жизни: якобы запойный Депп регулярно ее поколачивал — в подтверждение своих слов актриса предоставила суду фото многочисленных синяков. Казалось бы, доказательства на лицо. Это сильно ударило по репутации Джонни: от него отвернулись продюсеры, перестали предлагать роли в кино и рекламные контракты. Тогда актер, чьи представители отрицали все обвинения, решил судиться. В марте этого года Депп подал иск о клевете к бывшей жене, требуя компенсацию в 50 млн.

А вчера Депп предоставил в суд официальное заявление, которое тут же растиражировали в СМИ.

- Я никогда не оскорблял мисс Херд или любую другую женщину, - заявил артист. - Я категорически отрицаю все обвинения госпожи Херд, которые впервые прозвучали в 2016 году, когда она пошла в суд с нарисованными синяками, которых, по словам свидетелям, у нее не было уже на следующий день (это также видно и на видеозаписях с камер наблюдения). Я буду отрицать эти обвинения всю оставшуюся жизнь. Это я жертва, а не она! Смешивая рецептурные амфетамины и лекарственные препараты без рецепта с алкоголем, госпожа Херд совершала в отношении меня многочисленные акты насилия, часто в присутствии свидетеля, в результате чего в некоторых случаях я получил серьезные телесные повреждения.

В документе Депп отметил, что Херд била его кулаком и ногами, плюс «неоднократно бросала в меня, в тело и голову, предметы, в том числе тяжелые бутылки, горящие свечи, телевизионные пульты дистанционного управления и растворитель для краски, при этом банки сильно ранили меня».

Не исключено, что Деппу важно вернуть себе честное имя именно сейчас, когда 55-летний актер готовится к свадьбе с 27-летней танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен. Как пишут в прессе, девушка уже переехала в особняк актера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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