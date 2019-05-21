«Это я жертва, а не она!»: Джонни Депп заявил, что бывшая жена рисовала себе синяки

Скандальный развод главного пирата Голливуда с актрисой Эмбер Херд обрастает новыми подробностями. Напомним, пара заявила о расставании три года назад, а в начале 2017-го их брак официально расторгли.

Тогда Херд, получившая от бывшего мужа 7 млн долларов, предала огласке нелицеприятные подробности семейной жизни: якобы запойный Депп регулярно ее поколачивал — в подтверждение своих слов актриса предоставила суду фото многочисленных синяков. Казалось бы, доказательства на лицо. Это сильно ударило по репутации Джонни: от него отвернулись продюсеры, перестали предлагать роли в кино и рекламные контракты. Тогда актер, чьи представители отрицали все обвинения, решил судиться. В марте этого года Депп подал иск о клевете к бывшей жене, требуя компенсацию в 50 млн.

А вчера Депп предоставил в суд официальное заявление, которое тут же растиражировали в СМИ.

- Я никогда не оскорблял мисс Херд или любую другую женщину, - заявил артист. - Я категорически отрицаю все обвинения госпожи Херд, которые впервые прозвучали в 2016 году, когда она пошла в суд с нарисованными синяками, которых, по словам свидетелям, у нее не было уже на следующий день (это также видно и на видеозаписях с камер наблюдения). Я буду отрицать эти обвинения всю оставшуюся жизнь. Это я жертва, а не она! Смешивая рецептурные амфетамины и лекарственные препараты без рецепта с алкоголем, госпожа Херд совершала в отношении меня многочисленные акты насилия, часто в присутствии свидетеля, в результате чего в некоторых случаях я получил серьезные телесные повреждения.

В документе Депп отметил, что Херд била его кулаком и ногами, плюс «неоднократно бросала в меня, в тело и голову, предметы, в том числе тяжелые бутылки, горящие свечи, телевизионные пульты дистанционного управления и растворитель для краски, при этом банки сильно ранили меня».

Не исключено, что Деппу важно вернуть себе честное имя именно сейчас, когда 55-летний актер готовится к свадьбе с 27-летней танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен. Как пишут в прессе, девушка уже переехала в особняк актера.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах

Эмбер Херд приехала на Каннский фестиваль в качестве посла красоты французской косметической марки L'Oreal – одного из главных спонсоров кинофорума. (подробности)

Не так богат, как Джонни Депп и Илон Маск: Папарацци сфотографировали Эмбер Херд целующейся с новым мужчиной

Бывший муж Джонни Депп требует у Эмбер Херд через суд 50 миллионов долларов, но звезду «Аквамена» это, похоже, мало заботит. 32-летняя блондинка снова счастлива – она закрутила новый роман. Очередной избранник Эмбер не так богат и известен, как ее экс-супруг или как миллиардер Илон Маск, с которым голливудская звезда встречалась после развода. Актриса положила глаз на 45-летнего аргентинского режиссера Андреса Мускетти. (подробности)