2019-05-21T19:14:46+03:00
Экономика

Цены на бензин опять могут резко вырасти

Этим пугает Независимый топливный союз
Елена ОДИНЦОВА
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Пока ситуация на заправках не выглядит угрожающейПока ситуация на заправках не выглядит угрожающейФото: Евгения ГУСЕВА
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За последний месяц биржевые цены на бензин поднялись примерно на 20%. Волна может докатиться до бензоколонок. Цены, по которым более крупные игроки рынка поставляют топливо более мелким, растут изо дня в день. То есть ситуация начинает напоминать события весны прошлого года. Об этом сообщается в письме Независимого топливного союза вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Напомним, если на 8 апреля 2018 года литр Аи-92 в среднем по стране стоил 38 руб. 65 коп., то 31 мая — 42 руб. 30 коп. Чтобы избежать дальнейшего роста, правительство заключило соглашение с нефтяниками о заморозке цен. Оно сначала действовало по 31 марта, а потом было продлено до конца второго квартала. Убытки нефтепереработчиков в рознице должны были покрываться субсидиями из госбюджета. Но, как сейчас сообщает Независимый топливный союз, эта схема не срабатывает. Разрыв между внутренней ценой и экспортной (минус налоги и транспортные расходы) достиг в апреле 2019 года более чем 20 тысяч рублей на тонну бензина. То есть продавать бензин внутри страны, не повышая резко цены, категорически невыгодно. Крупные компании еще как-то могут выкручиваться из этой ситуации, а независимые переработчики фиксируют убытки. Нефтяники хотят адекватных условий для их бизнеса. И требуют, чтобы правительство приняло срочные меры. В частности, в письме предлагается вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5.

Пока ситуация на заправках не выглядит угрожающей. По данным Росстата, с декабря 2018 г. по конец апреля 2019 г. бензин в среднем подорожал на 0,4%. Самый большой рост цены отмечается на АИ-98 — плюс 0,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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