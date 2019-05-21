До «дела дочери Алсу» борцы с киберпреступностью защищали «Игру престолов»

О Group-IB широкая общественность ничего не знала до того момента, как ее нанял Первый канал. Специалисты именно этой компании выявили подлог в зрительском голосовании во время финала шоу «Голос. Дети» в конце апреля. Напомним, по данным Group-IB за дочь Алсу Микеллу Абрамову было подано более 38 000 фальшивых голосов — их отдали не люди, а программа-бот. И это только первая часть расследования.

Оказывается, эта же компания в последние годы изрядно попортила жизнь любителям посмотреть сериал «Игра престолов» на халяву, скачивающим нелегальные копии на многочисленных пиратских сайтах.

К борьбе с пиратами Group-IB присоединилась во время пятого сезона по заказу «Амедиатеки», которая владеет правами на показ этого сериала в России на своем стриминговом сервисе. Тогда были обнаружены и заблокированы 2 067 пиратских ссылок. Во время седьмого сезона их было уже 12 540, а финальный восьмой сезон принес еще более щедрый урожай — 43 711 ссылок. Всего за четыре года было выявлено и обезврежено более 180 000 ссылок.

В работе компания использует собственное программное обеспечение — система постоянно мониторит тысячи сетевых ресурсов по всему миру, включая торрент-трекеры, стриминговые сервисы, группы в соцсетях и даже площадки в «теневом интернете» - даркнете. Около 80 процентов нелегальных ссылок блокируется в течение суток после выхода очередной серии.

Кстати, «Игра престолов» занимает первую строчку в списке самых популярных у пиратов сериалов. В пятерке также «Настоящий детектив», «Миллиарды», «Хорошая жена» и «Мир Дикого Запада».

Как известно, «Игру престолов» в телевизионном эфире в России транслировал телеканал FOX. Восьмую серию в минувший понедельник на этом канале посмотрели 1,009 млн россиян — такую цифру назвала аналитическая компания MediaHills. Финальный эпизод собрал максимальную аудиторию за сезон - первую серию в эфире FOX посмотрели лишь 0,977 млн. россиян.

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