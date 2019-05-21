Елена Чудинова: Сегодня бунтующие мигранты блокируют аэропорт «Шарль-де-Голль». А что они сделают завтра?

К еженедельным пикетам движения «жёлтые жилеты», выступающего против экономической политики правительства Франции, все уже привыкли. Но вчера, 20 мая, парижский протест стал во всех смыслах жёстче: около полутысячи мигрантов заблокировали один из терминалов столичного аэропорта «Шарль-де-Голль».

Вместе с тактикой протеста они украли и «торговую марку» — только называют себя уже не «жёлтыми жилетами», а «чёрными». В соответствующей одежде. Требуют легализации миграционный политики (ходя куда уж дальше) и приёма Европой их собратьев из Африки и Азии.

Правда, аэропорт — объект стратегический, поэтому, не дожидаясь прибытия спецназа, «захватчики» довольно быстро разошлись. Но каковы скрытые пружины протеста, и что он может означать в глобальном плане? Об этом «Комсомолке» рассказала эксперт по Франции, автор романа «Мечеть Парижской Богоматери (антиутопии о захвате Европы «инокультурным элементом») — Елена Чудинова.

— Десять лет назад, в августе 2009-го, около сотни нелегальных мигрантов забаррикадировались в парижской церкви Нотр-Дам-де-Шальде. Требовали официального предоставления убежища, их с трудом удалось оттуда выкурить. И подобный «символический захват знакового объекта» был далеко не первым. Так что сама по себе эта тактика отнюдь не нова.

Но в последнее месяцы ощущение такое, что идёт массированный натиск на всю христианскую цивилизацию в целом. Мартовский поджог парижской церкви Сен-Сюльпис; «чёрные жилеты», пришедшие на смену «жёлтым»; кампания против строительства храма в центре Екатеринбурга… Везде выплеснулся на улицы хаос.

И хотя силы хаоса во всех случаях разные, но друг с другом они словно поют в унисон. На западе исламистам подыгрывают либералы (пример тому — изъятие христианских символов из школ и госучреждений); у нас они сражаются с церковью бок о бок с коммунистами. Прямо-таки деструктивная сплочённость в борьбе с традиционными ценностями.

При этом, повторю, история с «чёрными жилетами» отнюдь не нова. Ещё в 1972 году Жан Распай написал роман-антиутопию «Стан избранных» — о том, как миллионы беженцев со всего третьего мира высадились на Лазурный берег Франции. С тех пор его предсказание неукоснительно исполнялось. Меняется лишь масштаб.

Долгое время социальная система Франции, выплачивая пособия мигрантам и их многочисленным детям за счёт налогов с простых работяг и среднего класса, ещё как-то держалась. Но последние лет 10-15 она просто трещит по швам. «Несчастные угнетённые беженцы», которых становится всё больше, работать не хотят, а число их кормильцев, французских налогоплательщиков, не увеличивается.

А «гости Парижа» всё прибывают и прибывают. Аэропорт «Шарль-де-Голль», которые они блокировали, — место тоже символическое. Он находится близ селения Руасси. Эту деревню «прославил» французский публицист и политик-консерватор Филипп де Вилье, написавший книгу под названием «Мечети Руасси» — о ползучей исламизации этой житницы Франции. И несмотря на возмущение либералов, отдать его под суд не смогли: книга — строго документальная.

Так вот, в нынешней Франции ездить на работу на общественном транспорте довольно накладно, поэтому чернорабочие (из числа тех же мигрантов) селятся рядом со своими «офисами». То есть низовой персонал «захваченного» аэропорта «Шарль-де-Голль» — уборщики, грузчики — это в основном жители той самой деревеньки Руасси. Которые молятся отнюдь не перед Распятием.

А теперь представьте: такой сотрудник, распропагандированный идеями насилия, отправит в грузовое отделение самолёта сумку не с багажом, а с чем-нибудь ещё… Но власти и полиция эту специфическую публику совершенно не контролируют, отчего «Шарль-де-Голль» (да и любые другие стратегические объекты) давно превратились в зоны риска, что нынешний «захват» аэропорта лишь вновь доказал.

Конечно, наивно думать, будто власти европейских стран вдруг поменяют политику, которой следовали десятилетиями. Но через пару дней — выборы в Европарламент. Куда идёт и блок европейских консерваторов — «Национальное объединение» Марин Ле Пен, «Альтернатива для Германии» и другие партии, выступающие против радикального исламизма и за традиционные ценности… Не думаю, что они победят, как не победила Марин Ле Пен на выборах президента Франции два года назад. Но чудесное спасение христианских святынь из недавнего пожара Нотр-Дам-де-Пари показывает: даже в худший час есть надежда на чудо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Франции бездомные «черные жилеты» блокировали аэропорт «Шарль де Голль»

- Франция не для французов! Вся Африка имеет право быть здесь! - кричали толпы темнокожих беженцев, блокируя терминал 2 парижского аэропорта «Шарль де Голль» и снимая себя на телефоны. Многие бежали по неработавшим эскалаторам, но там их блокировала полиция. В воскресенье в воздушной гавани прошла акция протеста бездомных - так их назвали французские журналисты (подробности).