2019-05-21T23:55:29+03:00
Экономика

«Роснефть» запустила первое в России «Цифровое месторождение»

Инновационная система будет контролировать добычу нефти на Илишевском месторождении в Башкирии
Ксения БОГДАНОВА
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Компания «Роснефть» запустила первое в России «Цифровое месторождение»: так называется информационная система, которая будет полностью контролировать все основные процессы нефтедобычи и логистики. Проект создан на базе Илишевского месторождения «Башнефти». Это первый подобный опыт в отечественной нефтедобывающей отрасли. В дальнейшем наработки, полученные в ходе пилотного проекта, будут применены на всех месторождениях «Роснефти».

На торжественной церемонии запуска «Цифрового месторождения» 21 мая присутствовали председатель Правления АНК «Башнефть» Андрей Шишкин и врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров. Они дали старт работе инновационной системы, нажав на символическую кнопку пуска.

Внедрение цифровых технологий обеспечит значительный рост всех показателей нефтедобычи. Илишевское месторождение было запущено в 1996 году, за это время из-за сильной выработки скважин уровень добычи нефти на нем снизился. Новые цифровые технологии дадут производству «вторую жизнь».

- Количество дистанционно управляемых объектов увеличится почти на 60%, энергоэффективность процессов добычи повысится на 5%, на 5% снизятся логистические издержки, - рассказал на церемонии запуска Андрей Шишкин. - По нашим расчетам, масштабирование технологий только в рамках компании «Башнефть» позволит получить дополнительно порядка 1 млн тонн нефти за счет оптимизации производства. Экономический эффект составит около 1 млрд рублей в год.

По словам главы «Башнефти», цифровизация производства – одно из приоритетных направлений развития отрасли. Отсутствие цифровых технологий уже в недалеком будущем будет серьезным препятствием в конкурентной борьбе. Месторождения не смогут полноценно работать без координации. Компания собирается выстроить производственную цепочку нового типа, состоящую из «цифрового месторождения», «цифрового завода» и «цифровой АЗС». Координацию будет осуществлять Центр интегрированных операций – виртуальный «мозг» цифрового предприятия.

Все инновации, применяемые на «Цифровом месторождении», были разработаны в корпоративном научном центре «Роснефти». Главным элементом системы управления стали «цифровые двойники»: виртуальные аналоги производственных объектов, моделирующих все процессы, которые происходят на месторождении. Технология 3D-визуализации создает эффект присутствия, учитывает особенности местности и специфику производства. Все процессы контролируются в режиме реального времени, система сигнализирует о малейшем отклонении в параметрах. При необходимости технологические объекты могут управляться удаленно.

Еще одна инновационная разработка экспертов «Роснефти» - мобильные цифровые устройства нового поколения для обеспечения безопасности сотрудников. «Умные» каски, газоанализаторы, датчики окружающей среды, датчики пульса и местоположения передают данные на контрольный пункт по Интернету. К моменту запуска информационной системы все основные производственные объекты на Илишевском месторождении были переведены на цифровые технологии - механизированный фонд скважин, трубопроводный транспорт, система подготовки нефти, объекты энергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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