2019-05-22T00:49:40+03:00
Спорт

Кирилл Капризов: "Отдохнем и будем готовиться к США"

Форвард сборной России в победном матче против Швеции отметился первой шайбой на турнире [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Кирилл Капризов отметился первой шайбой на ЧМ-2019.Кирилл Капризов отметился первой шайбой на ЧМ-2019.Фото: REUTERS
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Нападающий столичного ЦСКА и сборной России по хоккею Кирилл Капризов наконец-то открыл счет своим голам на чемпионате мира. Он забросил шайбу в победной игре против команды Швеции, которая завершилась со счетом 7:4 в нашу пользу.

- Мы достаточно хорошо провели второй период, создали много моментов и шайба хорошо шла в ворота. Удача была на нашей стороне, - говорит Капризов после матча.

Наш форвард затруднился сказать, почему же у нас не вышло хорошо сыграть в первом периоде встречи:

- Сейчас не могу сказать. Разберем, нам подскажут, что было не так.

А вот про концовку все же Капризов дал свой комментарий, отметив:

- Мы неудачно отыграли концовку. Хотелось, чтобы было лучше. Ничего страшного.

Потасовки по ходу матча против Швеции - заводили наших. Но как сказал наш игрок, это - часть игры:

- Нормально к таким вещам отношусь. Это часть игры, хоккей. Этого никак не избежать.

Шайба в ворота сборной США стала облегчением для Капризова. Он наконец-то открыл счет голам на турнире:

- Испытываю облегчение. Слава богу, что так произошло.

Дальше у сборной России теперь игра против команды США - это произойдет после выходного на турнире, который для нас наступил 22 мая. До игры против американцев чуть меньше двух суток:

- Немного отдохнем и будем думать о следующем сопернике. Разберемся, подготовимся. Хорошо, что не придется никуда переезжать? Да, так намного лучше, - подвел итог последнему матчу наших в группе Кирилл Капризов.

Швеция - Россия - 4:7 21 мая 2019. Видеообзор матча.Видео всех заброшенных шайб матча Швеция - Россия 4:7 ЧМ-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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