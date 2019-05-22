Пьешь ты за рулем не то - отберут твое авто!

МВД России предложило правительству закрепить законом возможность изымать у пьяных водителей автомобили как источник повышенной опасности.

- Речь идет о возможности конфискации транспорта, которым управляли водители в состоянии опьянения, если они за это лишены судом водительских прав, - пояснили «КП» в полиции. - Сейчас за пьяное вождение предусмотрена ответственность в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей. Повторное задержание - уголовное преступление и грозит лишением

прав на 3 года, штрафом 300 тысяч рублей и лишением свободы до 2 лет. Инициатива МВД предлагает конфисковать автомобиль, если водителя поймали в нетрезвом виде второй раз. Машину конфискуют в пользу государства и выставят на аукцион.

Согласно новым правилам, в крови нарушителя (мужчины) должно содержаться не менее 0,35 промилле алкоголя (а в его выдохе - не менее 0,16 миллиграмма на литр воздуха).

МНЕНИЕ

АВТОЭКСПЕРТА...

Координатор движения «Синие ведерки» Петр ШКУМАТОВ:

- Давайте будем так наказывать действительно набравшихся в хлам. Нужны четкие критерии, по которым оценивается опьянение. Почему не ввести градации опьянения, как было в СССР: легкая степень опьянения, средняя и тяжелая. Не надо изобретать велосипед. В Германии водитель выпивает два бокала пива и садится за руль. В Швеции в барах висят таблицы-памятки, сколько можно выпить. А у нас выпил корвалол - и анализ крови покажет, что ты наркоман.

...АДВОКАТА

- Отнимать машины не нужно, - сказал «КП» адвокат Леонид Ольшанский. - Машина - это то же самое, что квартира, дача, гараж, бриллиантовое колье. Если я напьюсь в своей квартире, выйду и набью морду соседу, однушку у меня не отнимут.

Второе - придется создавать новые конторы, которые будут продавать эти авто. Это ничем хорошим не закончится. В Белоруссии эта идея уже провалилась. Там ввели эту норму, но быстро поняли, что на практике она ущербная, и перестали использовать.

СТАТИСТИКА

В 2018 году каждое десятое ДТП произошло с участием пьяных водителей. За год было выявлено более 73 тысяч случаев повторного управления транспортом водителями с признаками опьянения. Смертность от аварий в России по итогам 2018 года составила 18 человек на 100 тысяч населения. Это в 4,5 раза больше, чем в Германии, и в 6 раз больше, чем в Швейцарии и Норвегии.

ЧТО У НИХ?

Мы обзвонили десяток автоюристов (и это не образ речи). Все они говорят, что норма о конфискации автомобиля у пьяных водителей есть только в Белоруссии, да и там ее прекратили применять, столкнувшись с тем, что часть авто кредитные, часть служебные, а часть записаны на инвалидов, и в Дании. В остальных странах, по их словам, частную собственность не забирают.

Зато в Сингапуре автомобилиста-алкоголика поколотят палкой.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Как еще нужно наказывать шоферов под градусом?

Михаил БАРЩЕВСКИЙ, доктор юридических наук:

- Я считаю спорной идею депутатов о повышении уголовного наказания до 15 лет для водителей, пьяными сбивших двух пешеходов. Но не испытываю симпатии к пьяным водителям. Нужен штраф до миллиона рублей и задержка авто на 90 дней. Эта мера будет работать.

Султан ХАМЗАЕВ, руководитель движения «Трезвая Россия»:

- Надо забирать машины, продавать их, а деньги отправлять в бюджет. И не важно, что машина записана на маму или жену. Родственники тоже должны нести ответственность за такого нарушителя.

Максим САФРОНОВ, таксист:

- Первое - установить алкозамки. Водитель перед каждой поездкой должен дыхнуть в трубочку. Второе - пожизненное наказание для алкоголиков. Достаточно посадить двух-трех пьяниц ради примера. Остальные испугаются.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Первый раз наказание не должно быть строгим. Ну поехал кто-то с бодуна или после бокала вина. Сделал это раз в жизни. Ну с кем не бывает? Я помню, когда еще пил, мне кровь из носу нужно было сесть за руль. Была ситуация жизни и смерти. Но если сделал это повторно человек - раскручивать по полной программе. Вплоть до ликвидации машины.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Для гаишников и полицейских откроется новая кормушка. Будут останавливать людей, раскручивать на взятку. Если не заплатишь - отнимут авто. А это может быть и «Мерседес», и BMW. Дешевле откупиться. Похоже, придется возить с собой алкотестер.

Инна СИРОТКИНА, учитель начальных классов, Москва:

- Я машину не вожу. Зато часто вижу, как наглеют автомобилисты. Хамов, создающих опасность на дорогах, надо изолировать. Особенно алкоголиков. Хотя не верю, что эта идея сработает. У нас всегда водитель и гаишник могут договориться.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- В Германии, если человека поймали пьяным за рулем, лишают прав. Потом нарушитель должен пройти унизительный тест, чтобы доказать, что он не сумасшедший. Нам бы это тоже не помешало.