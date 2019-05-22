Артур Конан Дойл: Меня тошнит от Шерлока Холмса, так же как от фуа-гра!

ПЕРЕДОЗИРОВКА СЫЩИКОМ

Вообще-то Артур Конан Дойл собирался стать врачом - изучал офтальмологию, открыл свою практику. Но, как он позже сам говорил, «в дверь этого кабинета так и не постучался ни один пациент». Зато Артур прямо там сочинял разные интересные рассказы.

Шерлока Холмса он придумал в 27 лет, когда за три недели создал «Этюд в багровых тонах». Ему заплатили за эту повесть 25 фунтов стерлингов (не так уж и мало - в сегодняшних деньгах это было бы 3500 долларов) и заказали продолжение - так появился «Знак четырех». Приятели Конан Дойла сразу догадались, что прототипом Холмса был маститый британский хирург Джозеф Белл. Будущий писатель в юности работал под его началом в больнице и восхищался его умом. Британская полиция тоже восхищалась Беллом - его неоднократно приглашали участвовать в расследованиях, в том числе он занимался делом Джека-потрошителя.

По иронии судьбы, Конан Дойл почти сразу невзлюбил своего персонажа так же сильно, как полюбили его читатели. «Он отвлекает меня от лучших вещей, - жаловался он в письме матери уже через четыре года после публикации «Этюда». - Думаю прирезать его и навсегда с ним покончить». Мать в ужасе отвечала: «Ты этого не сделаешь! Ты не можешь! Ты не должен!» Конан Дойл начал запрашивать огромные гонорары за рассказы о Шерлоке, надеясь, что суммы отпугнут издателей, - но ему покорно платили…

Как известно, в конце концов он смог сбросить Холмса в водопад. И в письме объяснил другу, что у него случилась «передозировка» сыщиком. «Я к нему отношусь, как к фуа-гра: однажды я съел слишком много этого паштета, и до сих пор, стоит мне о нем услышать, меня начинает подташнивать». Потребовалось десять лет, чтобы тошнота от Холмса у Конан Дойла прошла и появилась «Собака Баскервилей», а еще чуть погодя - «Пустой дом», в котором выяснялось, что Холмс не погиб на Рейхенбахском водопаде.

ДВУХНОСАЯ СОБАКА ИЗ АМАЗОНИИ

Конан Дойл очень надеялся, что запомнится читателям не только как «отец» Шерлока Холмса. В конце концов он выдумал парк юрского периода: никаких романов Майкла Крайтона и фильмов Стивена Спилберга не было бы, не сочини Конан Дойл «Затерянный мир».

Замысел романа возник у Конан Дойла под влиянием бесед с Перси Фосеттом - знаменитым путешественником, совершившим множество экспедиций в непроходимые джунгли Южной Америки. Он видел там и 19-метровую анаконду (измерил ее, после того как застрелил), и исполинских пауков, и собак с двумя носами, и собак, похожих на кошек, - массу чудес; еще он искал древний затерянный город вроде Эльдорадо и был убежден, что вот-вот найдет. Увы, во время одной из экспедиций он пропал без вести.

Многие считали Фосетта выдумщиком, но уже в XXI веке его рассказам нашлось подтверждение: исследователи обнаружили и живых двухносых собак, и район, в котором находятся руины старинных городов. Два года назад о путешественнике сняли фильм «Затерянный город Z» - он снова подтолкнул исследователей обшаривать амазонские джунгли. Правда, теперь этому мешают местные индейцы, повадившиеся похищать участников экспедиций и требовать за них огромный выкуп…

НУ И НУ!

На похоронах писателя ждали его дух

У Конан Дойла было больное сердце, и скончался он в 71 год. Смерть была совершенно литературной: он находился в саду с женой, сорвал цветок, другой рукой схватился за сердце и упал на землю. Последние его слова были обращены к супруге: «Ты так прекрасна!»

Вскоре в Альберт-холле при огромном стечении народу организовали спиритический сеанс (писатель был большим поклонником спиритизма). На сцене находились стулья, где сидели члены его семьи, один пустой стул предназначался для духа Конан Дойла. Он не материализовался - но многие поклонники утверждали, что чувствовали в зале его присутствие…

Самые известные шерлоки

В России Холмс ассоциируется с Василием Ливановым... Фото: Кадр из фильма

...а в США - с Джереми Бреттом, игравшим эту роль в телесериале с 1984 по 1994 год. Фото: Кадр из фильма

Роберт Дауни-мл. из фильма Гая Ричи (2009) - веселый, нервный Холмс-боксер... Фото: Кадр из фильма

...Бенедикт Камбербэтч из телефильмов 2010 - 2017 гг. - «высокоактивный социопат»... Фото: Кадр из фильма