2019-05-22T20:28:46+03:00
Наука

Летят парой: к Земле несется огромный астероид со своим спутником

В NASA ожидают сближение небесных тел и нашей планеты в субботу - 25 мая 2019 года
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Одна глыба - плохо, а две - еще хуже.Одна глыба - плохо, а две - еще хуже.
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25 мая 2019 года астероид 1999 KW4 — он же 66391 — пройдет на минимальном расстоянии от Земли, - предупредили в NASA. Астероид — бинарный, то есть двойной. Летит не один, а вместе со своим спутником.

Основное тело — огромно: от полутора до двух километров в поперечнике. Точно пока не известно. Спутник — меньше: примерно в три раза. Каждого из них хватило бы на глобальную катастрофу. А двойного удара и подавно.

Астероид был обнаружен в 1999 году, в 2001 удалось получить его радарное изображение, включая «довесок». Орбита астероида эллиптическая, один оборот вокруг Солнца он совершает за 186 дней.

Бинарный астероид вращается вокруг Солнца, пересекая орбиту Земли.

Бинарный астероид вращается вокруг Солнца, пересекая орбиту Земли.

Рядом с нашей планетой астероид окажется 25 мая 2019 года.

Рядом с нашей планетой астероид окажется 25 мая 2019 года.

Пара 1999 KW4 считается потенциально опасной, потому что глыбы, ее составляющие, время от времени пересекают орбиту Земли. То есть, столкновение теоретически возможно. Однако, если верить астрономам, в ближайшую тысячу лет ничего такого не произойдет. Вот и сейчас пара пролетит далеко — на расстоянии, которое в 13,5 раз превышает расстояние от нас до Луны. Это более 5 миллионов километров — близко лишь по космическим меркам.

Радарные изображения 1999 KW4.

Радарные изображения 1999 KW4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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