Предложение руки, сердца и... почки
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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Огромный таракан заполз на президента Филиппин во время речи
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Башкирские сотрудники ДПС удивились, остановив джип с семью козлятами
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Мужчина сделал предложение возлюбленной и подарил ей почку
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Дзюдоиста дисквалифицировали за выпавший из кимоно телефон
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Мужчина десять лет играл в лотерею с одними и теми же номерами и сорвал джекпот
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Теннисист не успел вернуться на корт из туалета и проиграл матч
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Австралийцы нашли полукилограммовый слиток золота на прогулке с собакой
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Гигантская волна покалечила позировавших в купальниках туристок
ИСТОЧНИК KP.RU