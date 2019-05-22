Предложение руки, сердца и... почки

Огромный таракан заполз на президента Филиппин во время речи

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Башкирские сотрудники ДПС удивились, остановив джип с семью козлятами

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Мужчина сделал предложение возлюбленной и подарил ей почку

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Дзюдоиста дисквалифицировали за выпавший из кимоно телефон

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Мужчина десять лет играл в лотерею с одними и теми же номерами и сорвал джекпот

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Теннисист не успел вернуться на корт из туалета и проиграл матч

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Австралийцы нашли полукилограммовый слиток золота на прогулке с собакой

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Гигантская волна покалечила позировавших в купальниках туристок