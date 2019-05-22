Ксения Собчак: Побывав в гардеробной Киркорова, поняла, что я жалкий нищеброд

Филипп Киркоров стал очередной жертвой скандального шоу «Осторожно, Собчак». Впрочем, жертвой короля поп-сцены назвать сложно, он и сам акула шоу-бизнеса. И судя по его роскошному подмосковному особняку, Киркоров, мягко говоря, неплохо зарабатывает на своих хитах. Видимо, предвидя, что Собчак и без разрешения будет, как Эркюль Пуаро, шнырять по дому в поисках сенсации, Филипп решил пойти на опережение и пустил Ксюшу в святая святых - свой гардероб. Комната, отведенная под него, размерами скорее напоминает ангар для небольшого самолета...

«Шопоголизмом страдаю давно»

У Собчак округлились глаза, когда она увидела на одной из рубашек артиста ценник -179 тысяч рублей.

- До этого я считала себя шопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50-метровая гардеробная. Теперь я знаю, что я просто жалкий и дешевый нищеброд, - посетовала Ксения.

- Одежда выселила меня из всех квартир в Москве. Все покупки для меня делает стилист, который ориентируется в новинках и тенденциях современной моды, умеет отбирать вещи, которые мне понравятся, - поделился с приятельницей Киркоров.

По словам Филиппа, из той батареи обуви, которую он продемонстрировал Собчак, добрую половину он ни разу не надевал.

- Шопоголизмом страдаю давно, - поведал Киркоров. - Я убеждаю себя, что это моя профессия, что я публичная личность и не могу появиться в одном и том же костюме два раза. Но на самом деле в моей гардеробной столько вещей, что и трех жизней будет мало, чтобы надеть все это, даже если переодеваться по пять раз в день.

Как выяснилось, это лишь малая часть коллекции Филиппа. Еще столько же нарядов пылится в его старой квартире на Земляном Валу, где он провел детство и период брака с Аллой Пугачевой. Плюс огромная гардеробная есть в квартире певца в Филипповском переулке. Там за ней присматривает домработница Люся.

А юношеские костюмы артиста, в которых он делал первые шаги на сцене, хранит в своем гараже его отец Бедрос Киркоров.

Пятно на солнце

После экскурсии по подмосковному хранилищу нарядов Филипп пригласил Ксюшу за стол - оценить стряпню его тети Мари, которая не только прекрасно готовит, но и помогает Киркорову воспитывать детей.

Отведав своего любимого шопского салата (в его составе помидоры, огурцы, болгарский перец, петрушка, оливки и соленый сыр) с баницей (болгарский пирог из слоеного теста), Филипп осушил несколько банок колы.

- Не слежу я за весом, - оправдал свою любовь к газировке артист. - Жизнь такая короткая. Только и слышишь: этот умер, тот умер. Покайфовать хочется - и пожрать, и повеселиться, и погулять. А вот эти мучения с весами - ну их... Я очень быстро худею и очень быстро поправляюсь. Да, я люблю колу. Но должно же быть на солнце хоть какое-то пятно. Я не курю, наркотики и алкоголь не употребляю, кофе не пью, чай тоже. Могу себе хоть это позволить.

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