Тачка больших возможностей

Совмещение семейного автомобиля и грузовика - вопрос решенный, такие машины называют пикапами. В Штатах или Канаде именно они самые популярные из легковых. Но по нынешним ценам у нас в стране слишком уж они дороги, иномарки стоят от двух миллионов. А попроще ничего и нет. И все же есть способы заполучить себе такую рабочую лошадку по цене в пределах миллиона, если вдруг сильно увлеклись дачными делами, решили построить себе дом за городом, махнуть летом на отдых или подрабатывать доставкой небольших грузов.

Пикап с завода

Лишь один отечественный автозавод делает пикапы серийно. УАЗ производит грузовую версию «Патриота», которая так и называется - «Пикап». Плохо, что у тяжелой машины всего лишь 150-сильный бензиновый двигатель, а дизель не предлагается. Зато это полноценный внедорожник с полным приводом, который пролезет по буеракам и форсирует брод в полметра глубиной. И в дорогих версиях по цене за миллион его оснастят кондиционером, подогревом передних сидений, музыкой, передними парктрониками и даже камерой заднего вида. Но за 800 тысяч этих прелестей, естественно, не будет.

С маленькой платформой

Кузова с железными бортами приделывают и к обычным легковушкам, здесь уже вспоминаем про АвтоВАЗ. Его развозные машины делают вполне серийно. У обычной «Гранты» обрезают зад, приделывая вместо него платформу. С 87-сильным моторчиком да на переднем приводе много такая машина не увезет, так еще и в салоне всего два места остается. Зато стоит до 700 тысяч рублей. А если еще пластиковую крышку поверх кузова взгромоздить, то можно и на парковке машину с грузом оставить.

«Ниву», точнее Lada 4x4, с таким «багажником» тоже делают. Это мегапроходимый грузовичок, потому что есть версии для проселков с дорожным просветом в 24 см! Полный привод в наличии, разумеется. Главный ее прикол в том, что кабина может быть как 2-местной, так и для пяти человек. Но тогда платформа будет короткой, всего метр двадцать в длину.

ГАЗ тоже не остался в стороне - делает модель «Соболь-Бизнес». Она стара, как соболиный промысел, и похожа на старую «Газель», но проста и недорога. Главное - вместительна. И есть 6-местная версия «Фермер», с полным приводом - просто мечта охотника или любителя забраться в непролазные дебри.

Но 800 - 900 тысяч придется отдать за такой вездеход.

Модель «Соболь-Бизнес». Фото: 4wd.azgaz.ru

Фургон - самое простое

«Шиньон», «каблучок» - это все в прошлом. Новых дешевых легковушек с вместительным железным ящиком за спиной водителя тоже больше нет в продаже. Все нынешние варианты слишком здоровые. Но можно поискать бюджетные универсалы с железным глухим кузовом.

Lada Largus - из таких. Не очень большой, зато простой и недорогой. При этом достаточно высокий, а задние двери - двухстворчатые. Но для людей есть всего два места, остальное - грузовой отсек. Цена - вот его конек, плати 500 - 600 тысяч - и поехали. За 700 можно выбрать работающий на метане, это если на большие расстояния ездить, потому что такое топливо - самое дешевое.

Почему не сделать пикап из такого «Ларгуса» или из той же «Гранты» - непонятно...