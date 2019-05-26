Игры на свежем воздухе из нашего детства: Все равно тебе водить!

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) в программе «Дежавю» (23.05) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

«Домо-о-ой!» - раньше этот крик можно было услышать практически в каждом дворе. Но какое там домой, когда ты увлечен игрой!

Мы спросили у слушателей программы «Дежавю», какие дворовые игры им запомнились больше всего.

1. Вышибалы

Компания. Мяч. И практически любая территория, где нет машин, - все, можно начинать игру. Кому-то больше нравилось уворачиваться от мяча и ловить «свечи» (они же дополнительные жизни), а кто-то предпочитал, наоборот, быть выбивающим. Сами вышибалы могли быть как обычными, так и с некоторыми вариациями, когда тот же выбивающий вдруг поворачивался спиной, бросал мяч вверх и объявлял: «Бомбочка!» - тогда нужно было присесть и стараться, чтобы эта самая «бомбочка» не прилетела прямо в тебя.

2. Ножички

Перочинный нож. Песок или утоптанная земляная площадка и игроки - от двух до четырех. Чертился круг, ножик бросался так, чтобы воткнулся в землю, а дальше начинался «дележ территории». Ножик можно было бросать обычно, а можно с локтя, с мизинца или «парашютиком» (бросаешь вверх и надеешься, что нож приземлится как надо).

3. Классики

«Мелом расчерчен асфальт на квадратики, Танечка с Манечкой прыгают тут...» В редком дворе не было таких квадратиков с цифрами.

В классики можно было играть без всего - просто прыгая с клетки на клетку в определенной последовательности: тут одной ногой, тут - сразу двумя, а вот тут с разворотом. Или играть с биткой, в роли которой выступала, как правило, пустая банка из-под крема для обуви. Ее специально утяжеляли землей, чтобы не улетала от легкого прикосновения. Главной задачей было провести эту битку через все квадраты классиков. Особым шиком было сделать это, не заехав на нарисованные линии.

4. Квадрат

Тоже мел. Тоже квадраты. Но их всего четыре и в центре круг. Мяч (футбольный, волейбольный, а иногда просто резиновый) вбрасывался в круг руками, а дальше каждый из хозяев своего квадрата должен был перепасовать ногами мячик сопернику. Главное правило - играем без рук, и мяч на твоей территории может удариться о землю только один раз.

5. Пионербол

Упрощенный вариант волейбола, который игрался при наличии более-менее свободной территории и чего-нибудь, что могло бы напоминать волейбольную сетку (частенько в ее роли выступала обычная бельевая веревка).

Подача. Мяч летит на половину противника - тот его ловит. И есть два варианта: либо сделать три шага к сетке и перебросить мяч на сторону соперника (но так, чтобы он его не поймал - то есть нужно касание земли), либо сделать два паса, чтобы с помощью них мяч добрался до ближе всех стоящего к сетке, и уже тот человек пробовал бы перебросить мяч на сторону соперника. Как и любая дворовая игра, пионербол в разные годы менялся и дополнялся правилами: где-то можно было делать два паса, а где-то разрешалось три. Одни игроки двигались по площадке свободно, в более жесткой версии необходимо было стоять на месте.

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