«Мой кот думает, что он полотенце»

Есть в интернете сообщества, где любой желающий может поделиться случаем из жизни. Истории разные, но оторваться от них невозможно!

«Мне было 18, когда я впервые влюбилась: с дрожью в коленках и потными ладошками от его сообщений. Мы были вместе год, разошлись - разные цели и интересы. Сейчас мне 32, мы встретились месяц назад на школьном собрании: наши дети пошли в один класс. У нас обоих семьи, нет и речи об измене, но судьба - странная штука: мы оба уехали в другой город, не столицу даже, и оба купили квартиры возле маленького пруда, похожего на тот, где мы познакомились».

* * *

«На первом курсе я разочаровалась и в технических науках, и в выбранной специальности, набрала хвостов, страдала от затяжной депрессии.

И вот второй курс, декабрь, меня каким-то чудом все еще не отчислили за долги с летней сессии, я прихожу на пересдачу по физике. Не готовилась ни дня, сама толком не понимаю, зачем пришла, разве что до этого две недели пересдавала лабораторные работы старенькому преподу, и, надо сказать, не совсем безуспешно, даже немного жаль было, что они кончились. И тут этот же дедок сидит на пересдаче.

Тяну билет, пишу, сама удивляюсь, откуда все знаю. Сдаю, а дедок пробежал по диагонали глазами мою писанину, говорит, мол, все по делу, но я вас поспрашиваю дополнительно. Я мысленно вздохнула, попрощалась с универом и одногруппниками. А он начал беседовать со мной о космосе, гравитации, энергии, частицах, задавал наводящие вопросы, делал так, чтобы я рассуждала сама и сама же приходила к выводам формул; рассказывал удивительные вещи, которых не было в программе, но которые я с жаром подхватывала и уже сама спрашивала и интересовалась.

Проболтали мы долго, он поставил мне четверку и, хитренько улыбаясь, сказал: «Ну, потенциал у вас большой, так что вы уж, пожалуйста, не запускайте больше так. Удачи вам». Я поблагодарила, вышла из аудитории, посмотрела в зачетку и расплакалась - это была единственная четверка среди трояков за ту сессию.

Сейчас я хорошая высокооплачиваемая специалистка, пишу диплом, тащусь от своей работы и чувствую себя на своем месте. А все потому, что один седенький преподаватель однажды отнесся ко мне по-человечески и поверил в меня...»

* * *

«У моего прекрасного кота экзистенциальный кризис, и он думает, что он полотенце. Когда я выхожу из душа, он насухо вытирает мне собой ноги, довольно мурча. Потом бегает по дому влажный, но счастливый. Мне перед ним неудобно, ведь он мне не слуга, а друг, но ему в радость. А у меня ноги сухие и теплые».

С сайта vk.com/overhear.