Навострили лыжи в загс

Весной спортсмены-зимники уходят в отпуск. Кто-то спешит побывать дома и слетать отдохнуть. Другие торопятся оформить супружеские отношения с коллегами по лыжне. Ведь уже летом начинается подготовка к новому сезону.

«Первой пригласим на свадьбу Елену Вяльбе»

Весна 2019 года 27-летней лыжнице Елене Соболевой запомнится на всю жизнь. 13 апреля она примерила золотую медаль чемпионки России, ведь на дистанции 50 километров ей не было равных. А скоро золото появится и на ее безымянном пальце: девушку позвали замуж. Жених - двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов. Как такому откажешь?!

Момент предложения руки и сердца Елена сняла для Инстаграма. В кадре - Устюгов, стоящий на коленях.

- Я хочу признаться тебе в любви. Вечной любви, - протягивает он кольцо.

Мы поговорили с тренером Елены - Владимиром Корчаком и спросили: про служебный роман-то слышали?

- Конечно! - рассмеялся Владимир Никифорович. - Они с Сергеем уже два года вместе: стали встречаться, как только Елена в сборную попала. Год вместе живут в квартире Сергея в Екатеринбурге. Поддерживают друг друга на соревнованиях. Лена всегда ждет Сергея на финише, очень переживает. Моральная поддержка Сергея ей очень помогает: она стала увереннее, и это сказалось на результатах.

Перед свадьбой Елена собирается в Сибирь, в гости к маме, которая живет в селе Алак Алтайского края.

- Знаете, как Лена мне говорит: «Если бы вы меня не вытащили оттуда, я бы доила коров», - вспоминает Корчак. - Это ведь правда: я забрал ее из Алака в Сузун (райцентр в Новосибирской области. - Ред.) в седьмом классе, там открывался спортивный класс, куда Лена и попала. Через четыре года она стала показывать хорошие результаты.

Расписаться Соболева и Устюгов собираются в августе этого года, а вот с местом, где пройдет церемония бракосочетания, молодые еще не определились.

С гостями тоже пока нет ясности.

- Если всех друзей звать, то точно кавказская свадьба получится, - говорит Устюгов. - Но первым, кого мы пригласим на свадьбу, будет Елена Вяльбе (президент Федерации лыжных гонок России. - Ред.). Глава лыжного семейства в России, как же без нее!

Благородная Лиза

Но если лыжня спортсменов прямиком ведет в загс, то ледовая дорожка у фигуристов состоит из многочисленных дуг, петель, крюков и твизлов. Вот и в отношениях между двукратной чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой и другим воспитанником знаменитого тренера Алексея Мишина, Андреем Лазукиным, «программа» еще не закончена.

Елизавета Туктамышева встречается с фигуристом Андреем Лазукиным. Фото: instagram.com/lazuking_andrey

А начиналась история этого союза прошлой осенью довольно анекдотично. Когда малоизвестный питерский фигурист впервые появился на этапе Гран-при в Москве, его все называли не иначе как «бойфренд Туктамышевой». Фигуриста это сильно злило. А спортивных результатов не было. Исправить ситуацию взялась сама Лиза, которая выставила у себя в Инстаграме их совместное фото и подписала: «Герлфренд Лазукина».

Парень расслабился, и его карьера сразу пошла в гору. Андрей занял четвертое место на чемпионате России, попал на Универсиаду. А потом выпал счастливый билет, Лазукин поехал на чемпионат мира третьим номером от России, заменив получившего травму Максима Ковтуна. Причем выступил очень достойно, замкнув десятку сильнейших. Выше из наших оказался только Михаил Коляда (6-й).

Андрей Лазукин.

Российско-украинский союз

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов тоже сделал ход коньком - в конце сезона предложил руку и сердце 24-летней украинской биатлонистке Марии Кручовой. Александр встречается с Марией уже несколько лет, но пара старалась не афишировать свои отношения. «Украинская биатлонистка закрутила роман с российским допингистом», - пытались разрушить союз недоброжелатели. Но любовь победила.

Мама 27-летнего спортсмена Нина Николаевна подтвердила «КП», что с вопросом о скорой свадьбе мы попали в самое яблочко. А вскоре стало известно, что Александр и Мария в майские праздники расписались в Саратове, откуда отправились на родину Кручовой, в Тернополь.

Россиянин Александр Логинов и украинка Мария Кручова расписались в майские праздники. Фото: vk.com

А вот тренер сборной Украины Евгений Колупаев заявил, что на лыжне бронзовую призерку в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU-2019 мы уже вряд ли увидим, ведь она «намерена завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на личной жизни».

Выстрел Амура

Еще один выстрел биатлонного Амура из Саратова достиг цели.

10 мая 23-летний стреляющий лыжник Никита Поршнев женился на 24-летней биатлонистке Анастасии Морозовой. Свадьбу сыграли в Саратове. Никита Поршнев - бронзовый призер чемпионата мира 2019 года, а Морозова становилась победительницей этапа Кубка IBU. Кроме того, она участвовала на Кубке мира в Нове-Место, Рупольдинге и Хольменколлене.

Одна из самых молодых семейных пар российского биатлона: Никита Поршнев и Анастасия Морозова. Фото: instagram.com/porshnev.nikita

ОБЛОМ

«Замуж за тебя? В следующей жизни!»

А вот фигуристка Евгения Медведева, судя по соцсетям, пока не обзавелась бойфрендом. Хотя поклонников у нее хватает. Подъехать к экс-чемпионке мира на коньке решил канадский фигурист Нам Нгуен. 20-летний спортсмен вьетнамского происхождения, который тоже тренировался у Брайана Орсера, сделал предложение Жене прямо в Инстаграме. Но 19-летняя россиянка отшила очкарика.

Фигуристка Евгения Медведева. Фото: instagram.com/namnamnoodle

Диалоги между спортсменами в соцсетях происходили на английском языке.

«Когда мы с тобой пойдем есть суши?» - спрашивает Нгуен.

«В следующем году», - отвечает Медведева.

«Выйдешь за меня?» - «В следующей жизни»...

Канадский фигурист Нам Нгуен. Фото: instagram.com/namnamnoodle

ДОЗРЕЛИ

Отложенная свадьба

У трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой и чемпиона мира и бронзового призера Олимпиады-2006 Василия Рочева с семейной жизнью уже давно все в порядке. Еще в 2008 году они обвенчались в церкви, но в загс тогда не пошли. И вот теперь, после 11 лет гражданского брака, 38-летний Рочев и 42-летняя Чепалова получили свидетельство о том, что они официально стали мужем и женой.

У Юлии Чепаловой и Василия Рочева уже пятеро детей. А поженились они только 12 апреля этого года. Фото: instagram.com/i_chepalova

Мы спросили у Юлии, почему до этого прежде руки не доходили.

- Все дело в документах. Недавно я решила воспользоваться льготами для многодетных семей (в феврале этого года Юлия родила пятого ребенка. Мальчика назвали Алексеем. - Ред.). Однако в службе соцзащиты мне сообщили, что мы не имеем права на господдержку, поскольку не являемся законными супругами. Сказала Васе: «Ну, слава богу, пришло время пожениться». Он много раз заводил разговор о свадьбе, а я каждый раз предлагала ему подождать, - рассказал Чепалова.

Она призналась, что после первого развода (Чепалова уже была замужем за лыжником Дмитрием Ляшенко. - Ред.) не очень-то верила, что штамп в паспорте укрепляет семейные узы.

- Мы и так с Василием жили хорошо, а в глубине души у меня были сомнения: вдруг официальный брак плохо повлияет на отношения, - говорит Юлия.

Надеемся, что у супругов семейная жизнь и дальше будет на высоте. Зря, что ли, они в загс ходили в День космонавтики?