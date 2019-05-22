2019-05-22T10:07:53+03:00
Спорт

"Вижу, у него совсем беда": Евгений Кузнецов научил итальянца выигрывать вбрасывания во время игры

Хоккеист рассказал, как преподал урок младшему товарищу
Григорий ЛЕОРДА
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Евгений Кузнецов в составе сборной на льду в Словакии.Евгений Кузнецов в составе сборной на льду в Словакии.Фото: REUTERS
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Групповой этап на ЧМ по хоккею для наших спортсменов оказался не самым тяжелым. Последней на пути к сильной сборной США оказалась Швеция. Но и ее российская команда уверенно обставила со счетом 7:4. Евгений Кузнецов вон в интервью вообще признался, что их спарринг-партнеры показывали далеко не лучшую игру. Да такую, что неопытных юнцов приходилось учить прямо на поле.

Урок получил некий игрок сборной Италии. Об опыте преподавания хоккеист рассказал в интервью газете "Спорт Экспресс".

"Соперник сами понимаете, какого уровня. Я там с парнем постоянно сталкивался на точке вбрасывания. Вижу, что у него совсем беда. Говорю, ты положи клюшку на мою во время вбрасывания. Он послушался и потом пару раз у меня выиграл. Вижу, ездит и улыбается", - рассказал Кузнецов.

Имя своего ученика игрок сборной России раскрывать не стал. А вот итальянец наверняка запомнил своего учителя. Евгений Кузнецов считает такое наставничество вполне уместным и не осуждает соперника в неумении.

"А почему бы и нет? Меня в свое время также на льду учили. Почему бы не помочь", - заключил спортсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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