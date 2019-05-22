Пострадавший от утечки брома химик - "КП": "Чувствую себя хорошо, не переживайте!"

Утром в среду, 22 мая, в службу спасения поступил тревожный звонок из лаборатории в Сколково. Там произошла утечка ядовитого вещества - брома. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

- Пострадал один человек, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Это ученый-химик Федор Бахов. По его словам, несколько грамм вещества пролились в момент утилизации. К счастью, обошлось без серьезных травм. От госпитализации ученый отказался. Нам удалось до него дозвониться.

- Со мной все хорошо, не переживайте. Я почти не пострадал. Позже подробнее все расскажу, - сообщил Федор Бахов.

Сейчас эксперты анализируют пробы воздуха в лаборатории. Пока территория считается потенциально опасной для людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710297" frameborder="0"></iframe> Федор Бахов - о своём состоянии после разлива брома.Анастасия ВАРДАНЯН

ЗНАЙ

Бром - это красно-бурая, дымящаяся коричневатым паром, ядовитую жидкость . Это опасное для человека высокотоксичное вещество. Его применяют для производства добавок к топливу, ядохимикатов в сельском хозяйстве, веществ, замедляющих горение. Работа с этим микроэлементом требует предельной осторожности и соблюдения техники безопасности. Перчатки, спецодежда и противогаз – ваши лучшие союзники при общении с данным веществом.