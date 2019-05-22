2019-05-22T12:32:18+03:00
Происшествия

Пострадавший от утечки брома химик - "КП": "Чувствую себя хорошо, не переживайте!"

Федор Бахов был в лаборатории, где во время утилизации разлили несколько граммов опасного вещества [аудио]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Со слов пострадавшего химика, несколько грамм брома пролились в момент утилизации.Со слов пострадавшего химика, несколько грамм брома пролились в момент утилизации.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром в среду, 22 мая, в службу спасения поступил тревожный звонок из лаборатории в Сколково. Там произошла утечка ядовитого вещества - брома. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

- Пострадал один человек, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Это ученый-химик Федор Бахов. По его словам, несколько грамм вещества пролились в момент утилизации. К счастью, обошлось без серьезных травм. От госпитализации ученый отказался. Нам удалось до него дозвониться.

- Со мной все хорошо, не переживайте. Я почти не пострадал. Позже подробнее все расскажу, - сообщил Федор Бахов.

Сейчас эксперты анализируют пробы воздуха в лаборатории. Пока территория считается потенциально опасной для людей.

Федор Бахов - о своём состоянии после разлива брома.Анастасия ВАРДАНЯН

ЗНАЙ

Бром - это красно-бурая, дымящаяся коричневатым паром, ядовитую жидкость . Это опасное для человека высокотоксичное вещество. Его применяют для производства добавок к топливу, ядохимикатов в сельском хозяйстве, веществ, замедляющих горение. Работа с этим микроэлементом требует предельной осторожности и соблюдения техники безопасности. Перчатки, спецодежда и противогаз – ваши лучшие союзники при общении с данным веществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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