2019-05-23T17:33:52+03:00
Экономика

Что чаще всего вредит нашему имуществу – статистика страховой компании «Согласие»

Основной ущерб домам, квартирам и другой собственности россиян наносят стихийные бедствия и пожары – на них в совокупности приходится более 60% убытков в страховании имущества физических лиц
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стихийные бедствия являются причиной 33,8% страховых случаев, пожары – 29,1%. К таким выводам пришли аналитики страховой компании «Согласие».

Аварии отопительных, водопроводных и канализационных систем случаются реже – это 18,9% происшествий. Чуть меньшая доля (18,2%) приходится на противоправные действия третьих лиц, то есть взлом, кражи и другой ущерб, нанесенный застрахованному имуществу злоумышленниками.

При этом, по статистике, самым «пожароопасным» периодом в течение недели является начало выходных – в субботу частота пожаров достигает 1,27%*. Пик противоправных действий третьих лиц приходится на пятницу и субботу (частота убытков 1,14%), а бытовых аварий – на начало рабочей недели, понедельник (1,24%).

Страховая компания «Согласие» напоминает, что полис страхования имущества будет полезен в любой день недели. Линейка продуктов по страхованию имущества физических лиц страховой компании «Согласие» включает продукты классического страхования и экспресс-страхования. «Согласие» выплачивает возмещение клиенту в рамках всей страховой суммы, без учета весовых коэффициентов (выплата рассчитывается по стоимости фактических затрат, без применения лимитов на элементы отделки и/или конструктивные элементы). Выплата за повреждение отделки рассчитывается по принципу «новое за старое», то есть износ не учитывается.

Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 320 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2018 г. премия «Согласия» составила 29,9 млрд руб., выплаты – 16,6 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Трамп: Возможно, Huawei будет включена в торговую сделку с Китаем
В администрации Зеленского высказались о петиции с требованием его отставки
Глава МИД Ирана: США своими санкциями угрожают мировому порядку
Власти США предъявили Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам
Рогозин рассказал, когда «Роскосмос» планирует отправить космонавтов на Луну
В МИД РФ прокомментировали причину отказа в визе Виктории Нуланд
В российском посольстве прокомментировали обвинения со стороны Британии в кибератаках
В Москве встало метро между станциями "Отрадное" и "Алтуфьево"
Россия заключила контракт на отправку в Республику Конго военных специалистов
Захарова высказала недовольство по поводу запрета на исполнение "Темной ночи" в Гданьске
В Москве задержали криминального авторитета, которого подозревают в покушении на главу Волгоградской области
В Сети опубликовали трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы"
Филарет заявил, что отказывается выполнять условия томоса об автокефалии
Помпео: проблемы США в отношениях с Ираном не влияют на рынок нефти
Для россиян стали безвизовыми поездки во все 12 государств Южной Африки
Рядом с Новой Каледонией зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
Легенде советской кинологии поставят надгробный памятник
Пушков усомнился в готовности Зеленского быть украинским президентом
В МВФ сообщили, что возобновят обсуждение сотрудничества с новым составом Верховной рады
В Лондоне закрыли правительственную улицу из-за подозрительного предмета
Суд продлил арест Абызова на два месяца
МИД РФ требует от Британии исчерпывающей официальной информации по «делу Скрипалей»
Захарова заявила о о необходимости соблюдать суверенитет Сирии
Больше 400 сотрудников МВД РФ погибли в прошлом году