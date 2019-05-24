Что чаще всего вредит нашему имуществу – статистика страховой компании «Согласие»

Стихийные бедствия являются причиной 33,8% страховых случаев, пожары – 29,1%. К таким выводам пришли аналитики страховой компании «Согласие».

Аварии отопительных, водопроводных и канализационных систем случаются реже – это 18,9% происшествий. Чуть меньшая доля (18,2%) приходится на противоправные действия третьих лиц, то есть взлом, кражи и другой ущерб, нанесенный застрахованному имуществу злоумышленниками.

При этом, по статистике, самым «пожароопасным» периодом в течение недели является начало выходных – в субботу частота пожаров достигает 1,27%*. Пик противоправных действий третьих лиц приходится на пятницу и субботу (частота убытков 1,14%), а бытовых аварий – на начало рабочей недели, понедельник (1,24%).

Страховая компания «Согласие» напоминает, что полис страхования имущества будет полезен в любой день недели. Линейка продуктов по страхованию имущества физических лиц страховой компании «Согласие» включает продукты классического страхования и экспресс-страхования. «Согласие» выплачивает возмещение клиенту в рамках всей страховой суммы, без учета весовых коэффициентов (выплата рассчитывается по стоимости фактических затрат, без применения лимитов на элементы отделки и/или конструктивные элементы). Выплата за повреждение отделки рассчитывается по принципу «новое за старое», то есть износ не учитывается.

Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 320 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2018 г. премия «Согласия» составила 29,9 млрд руб., выплаты – 16,6 млрд руб.