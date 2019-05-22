В гараже жителя Подмосковья нашли боевую пушку от истребителя

Инцидент произошел в жилом квартале поселка Старый Городок Одинцовского района. Сотрудники полиции обнаружили в гаражном боксе по улице Октября боевую пушку от истребителя ГШ-301, предназначенную для самолетов типа МИГ-29, МИГ-35, СУ-2, СУ-30 и других. Как установили эксперты, оружие пригодно для производства выстрелов.

- По подозрению в хранении боевого вооружения для истребителей был задержан 47-летний местный житель Владимир Б.. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 222 ч 1 "Незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение оружия." - сообщил КП источник в правоохранительных органах

ГШ-301 — авиационная пушка, предназначенная для оснащения истребителей (МиГ-29, МиГ-35, Су-27, Су-30, Су-33, Су-27М, Су-37, Су-35, Су-47, Су-57), фронтовых бомбардировщиков (Су-34), самолётов вертикального взлёта и посадки (Як-141).