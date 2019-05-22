Команда Тимати расскажет, как построить такой же успешный бизнес, как Black Star

Как сегодня выглядит современный предприниматель, который должен сформировать новую экономику России?

- Он очень сильно отличается от старого поколения, которому есть чему поучиться у молодежи. Нам было очень непросто, когда нас бросали в воду и надо было выплывать, - рассказывает бизнес-омбудсмен, экс-предприниматель старой закалки Борис Титов. - Мы не знали, что такое рынок: кто фарцевал понемножку, продавал пластинки или джинсы. И государство не очень помогало. К примеру, одно время в 90-е был налог 120% от прибыли. Всех загоняли в тень. Еще надо было бороться с разными крутыми ребятами, которые постоянно хотели отобрать у тебя то, что ты только-только успел заработать. Было непростое время. Мы выживали, крутились, боролись. Многие не смогли найти в себе силы прорваться, пробиться. А сегодня совершенно другая ситуация, все открыто. Не надо пользоваться офшорныии схемами, не надо бояться за свое прошлое, когда какие-то налоги не доплачивали, работали «в серую», «в черную». Надо только выбрать, чем заниматься и как это продвигать. Новое поколение знает как и умеет. И у молодых есть одно огромное преимущество - они сначала учатся онлайн, офлайн (для этого есть специальные платформы) как правильно вести, строить бизнес, создавать команды, как двигаться вперед.

Компания известного рэпера Тимати Black Star - давно не только музыка, но и рестораны, одежда, даже футбольное агентство, кино и киберспорт. Один из лидеров команды 35-летнего Тимура Юнусова, гендиректор Павел Курьянов (ему тоже 35) готов делиться опытом успеха.

Аязу Шабутдинову нет и 30, но он уже глава бизнес-империи «Like»я Начинал с сетей кофейн и хостелов, теперь занимается инвестициями и образованием. Один из самых успешных молодых миллионеров страны также рассказывает гостям первого предпринимательского Open Air «Мы Есть» о том, как построить свой бизнес. Вместе с ними выступают и другие известные молодые бизнесмены, которым есть чему научить тысячи гостей площадки. Среди них Андрей Ванин гендиректор АО «Деловая среда», Петр Осипов сооснователь Бизнес Школы «Бизнес Молодость», Евгений Ларионов гендиректор «Experum».

Этот событие проходит в МГИМО в рамках Второго Столыпинского форума и приурочено ко Дню предпринимателя. За два насыщенных дня с 22 по 23 мая на этой современной площадке выступят представители госвласти страны и мира, а также крупные бизнесмены и международные эксперты. На форуме обсудят «Дорожную карту» экономического развития России бизнес-омбудсмена Бориса Титова, подготовленную по поручению президента Владимира Путина.